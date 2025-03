Ibon Navarro se reafirma tras el Round of 16: "Es el grupo más difícil de las tres últimas temporadas de lejos"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la victoria del Unicaja frente al Rytas Vilnius (82-83). Un triunfo sin peso en la clasificación para los malagueños, pero que permite sacar buenas conclusiones al entrenador vitoriano después de haber superado con un balance de 5-1 "el grupo más difícil de las tres últimas temporadas de lejos" en la Basketball Champions League.

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Podía ser un partido difícil parar nosotros por la falta de competitividad porque no valía de nada una victoria o una derrota en cuestiones de clasificación, pero creo que el equipo entendió que teníamos que traer nuestra mejor versión, ser competitivos contra el Rytas porque es un equipo muy duro, juegan un baloncesto muy físico. Si no estábamos listos para jugar a ese nivel, no podíamos competir y no hablo de ganar, sino de competir. Luego, fuimos capaces de responder a la agresividad con la que Rytas empezó. Por supuesto, en el tercer cuarto esperábamos la llegada del Rytas, la presión en defensa creció mucho y por eso llegamos a los últimos minutos donde había que ir jugada a jugada. Es una victoria importante porque no es fácil ganar aquí. Desafortunadamente, Rytas ya no está en la competición. Creo que su temporada ha sido buena, pero ya no están clasificados".

Sargiunas

"Es un jugador que tiene impacto en el partido, es capaz de meter 7, 8 o 9 puntos en 3 o 4 minutos. Ha jugado con seguridad, tirando de tres. Puede que no sea un tirador muy consistente, pero es capaz de anotar. Coge el balón y juega muy agresivo. Sabíamos que podía pasar".

Grupo más difícil

"Lo dije en la rueda de prensa previa al partido con el Manisa, este es el grupo más difícil de las tres últimas temporadas de lejos. Puedes ver cómo Manisa ha acabado las dos últimas semanas, Rytas es un equipo muy fuerte y Galatasaray ha cambiado después de la Copa. Han perdido a jugadores, pero perder a jugadores ha hecho que otros hayan ganado protagonismo. Wallace es muy importante ahora de base y no de alero como, el rol de Palmer ha cambiado. Para mí, desde el principio, sabía que no era el grupo más difícil de la temporada, sino de las últimas tres".

Última jugada

"No lo he visto. Teóricamente, está prohibido ponerlo en los videomarcadores y no he mirado".