Derthona, Nanterre o Reggiana: ¿Quién será el rival del Unicaja en el play off de la BCL?

El Bertram Derthona de Italia, el Pallacanestro Reggiana también italiano o el Nanterre de Francia. Uno de estos tres equipos será el rival del Unicaja en el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League 2024/2025. Una eliminatoria al mejor de tres partidos, que se jugará a partir de la segunda semana de abril y en la que el equipo cajista tendrá ventaja de campo, por haber quedado campeón de su grupo en el Round of 16.

Después de conocer el martes que el Reggiana quedaba segundo del Grupo K, dejando fuera de Europa al Baxi Manresa, este miércoles han logrado su clasificación para el Top 8 como segundos de sus respectivos grupos el Bertram Derthona, que superó a los alemanes del Wüzburg en su lucha directa por el billete a cuartos del Grupo I, y el Nanterre, que pasa al play off gracias a su victoria en la pista del Szombathely, unida a la derrota del UCAM en Murcia contra el Nymburk, que terminó primero del grupo.

El Bertran Derthona, uno de los posibles rivales del Unicaja. / BCL

Bertram Derthona (Ita)

El equipo italiano tiene un espectacular balance de 11-3 este curso en la Basketball Champions League. En la primera fase quedó segundo del Grupo G, empatado con el líder Baxi Manresa (5-1), pero con peor average en su enfrentamiento directo con los del Bages. Tuvo que jugar una eliminatoria de play in en enero contra el Peristeri, uno de los cuatro protagonistas de la Final Four del pasado curso en Belgrado, para conseguir plaza entre los 16 mejores. Superó a los griegos en ese cruce por un claro 2-0, lo que le dio acceso al Grupo I del Round of 16, en el que ha sumado un balance de 4 victorias y 2 derrotas para acabar segundo, por detrás del AEK de Atenas y quedando por encima del Würzburg alemán y del Promitheas Patras de Grecia.

El Nanterre dio la sorpresa dejando fuera al UCAM. / BCL

Nanterre (Fra)

El UCAM lo tenía todo de cara para estar en el Top 8. Al equipo de Sito Alonso le bastaba con ganar este miércoles en Murcia al Nymburk para pasar a cuartos de final. Pero jugó un partido horroroso y eso le permitió al Nanterre francés adelantarle en la clasificación y pasar al play off de cuartos de final. El equipo galo es la gran sorpresa del Top 8,a l que llega con un balance de 9-6. Los franceses fueron segundos de su grupo en la primera fase, con un balance de 3-3, por detrás del Würzburg alemán (4-2), pero delante del Hapoel Holon (3-3), al que superó en el average particular, y del Igokea bosnio (2-2). Jugaron eliminatoria de play in en enero contra el Filou Oostende belga, con ventaja de campo. Perdieron el primer partido, pero lograron remontar para pasar al Round of 16. En el Gripo L de esta segunda fase han sumado un balance de 4-2 para ser segundos.

El Pallacanestro Reggiana de Jamar Smith, posible rival del unicaja en cuartos de final. / BCL

Pallacanestro Reggiana (Ita)

El Pallacanestro Reggiana es, de los tres posibles rivales del Unicaja en el play off de cuartos de final, el que tiene peores números. Su balance, después de 14 partidos, es de 8 victorias y 6 derrotas. En la primera fase, acabó tercero del grupo F, con un balance equilibrado de 3-3, por detrás del Rytas Vilnius (5-1) y el Falco Szombathely húngaro (3-3), pero por delante del Slask Wroclaw de Polonia (1-5). Jugó la eliminatoria del play in en enero contra el Telekom Bonn alemán al que superó por 0-2, teniendo el factor cancha en contra. En esta fase del Round of 16 que ha concluido esta semana, ha mejorado su juego ha sido capaz de clasificarse para el Top 8 como segundo de su grupo, por detrás del inabordable La Laguna Tenerife, pero dejando fuera de la competición al Baxi Manresa y al Aliaga Petkimspor de Turquía.

Sorteo

El viernes es el "día D". Se conocerá el cuadro de las eliminatorias de cuartos de final y está por ver si también el nombre de la sede que acoge la Final Four del próximo mes de mayo. En principio Atenas parece la gran favorita, por delante de Murcia, que es otra de las ciudades que se postuló el pasado 28 de febrero como candidata en la última reunión de la BCL, aunque sin el UCAM en cuartos de final... La que parece totalmente descartada es Vilnius, una vez que el Rytas lituano también ha quedado eliminado de la competición y era condición indispensable que los lituanos estuvieran en cuartos para mantener su candidatura.