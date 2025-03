La NBA, la FIBA y ¿el Unicaja?

El baloncesto europeo está patas arriba. La NBA, de la mano de FIBA, está dispuesta a aterrizar en Europa con una competición que dinamitará el básket europeo tal y como lo conocemos en la actualidad, con Euroliga y Eurocup, por un lado; y la FIBA y sus competiciones, por el otro.

Hay todavía muchas dudas que se resolverán en cuestión de días o semanas. Pero hay algunas cuestiones que sí parecen fijas. Una es que la nueva NBA Europa (o como se llame) arrancará la temporada 2026/2027 con 8 o 10 franquicias. Serán grandes ciudades de Europa las que tengan el privilegio de ver arrancar un proyecto que la temporada siguiente, 2027/2028, podría sumar cuatro clubes más procedentes de lo que ahora conocemos como la Basketball Champions League, que podría cambiar radicalmente también su actual "bolsa" de equipos participantes.

Anuncio inminente de Silver

Según explica 'AS', este jueves, sobre las 19:30 horas en España, Adam Silver, comisionado de la NBA, hablará de este nuevo proyecto durante el 'board of governors' que reúne en Nueva York a los propietarios de las 30 franquicias de la liga norteamericana. No está previsto que se desvele cómo será la nueva competición, al cien por cien, pero sí se podrían plantear las líneas maestras que regirán a partir de ahora esa nueva idea del baloncesto en Europa.

Adam Silver, comisionado de la FIBA. / EFE

El papel del Unicaja

El Unicaja, mientras, esperar acontecimientos. En el Consejo de Clubes de la BCL del pasado 28 de febrero no se avanzó mucho en esta cuestión, a la espera de que desde Estados Unidos se dieran más pasos, algo que se ha precipitado en estas últimas semanas. La gran noticia para el club de Los Guindos es que la NBA ha descartado de forma definitiva alinearse en Europa con la Euroliga. La nueva competición estará auspiciada por NBA y FIBA. Esto es seguro. Y es una asociación que beneficia al Unicaja, vigente campeón de Europa FIBA, y por lo tanto en una posición de privilegio ante estos movimientos que están por venir.

Habrá que esperar a que Adam Silver ofrezca más datos. Pero según se ha filtrado, la voluntad que tiene la NBA es convencer a Barça y Madrid de que formen parte del nuevo proyecto de forma inicial. Es decir, que sean dos de las franquicias de esa nueva liga de unos 10 equipos. El precio para comprar una de esas nuevas franquicias sería de unos 500 millones de euros. 'Sportico', el medio que desveló días atrás estos últimos movimientos, habla también de Olympiacos como uno de los equipos que también formaría parte del proyecto. Otras franquicias que suenan con fuerza son Berlín, Londres, París y Milán y el Panathinaikos. Estas plazas serían permanentes y adquiridas por inversores externos.

El PSG, también entra en la ecuación

El periódico 'Le Parisien' publica que el PSG ya ha sido tentado para entrar a formar parte de este proyecto en la franquicia de la capital gala. Se habla de que ya se han producido los primeros acercamientos con varios dirigentes del equipo propiedad de Qatar Investments y presidido por Nasser Al-Khelaïfi. Curiosamente, esta información comparte protagonismo con el supuesto interés del PSG con comprar el Málaga CF, algo que ha provocado un gran revuelo entre el malaguismo en estas últimas horas.

Suscríbete para seguir leyendo