Patrick Comninos: "La Final Four de la BCL será en la pista de uno de los cuartofinalistas"

Este viernes se celebra en Suiza el sorteo de los cuartos de final de la Basketball Champions League 2024/2025. El Unicaja conocerá a partir de las 11.30 horas el nombre de su rival en un play off al mejor de tres partidos en el que los verdes tendrán la ventaja de campo. Pero, además del cuadro de emparejamientos, ¿conoceremos ya el nombre de la sede donde se jugará la próxima Final Four?

Sede en uno de los 8 equipos clasificados

El CEO de la BCL, Patrick Comninos, ha concedido una entrevista al diario El Día de Tenerife en la que ha dado algunas pistas sobre cuándo y en qué dirección habrá noticias sobre la F4. "La Final Four siempre un desafío para nosotros y por eso tratamos de buscar las mejores opciones posibles. El sorteo de los cuartos será el viernes, y luego tendremos muchas conversaciones con los equipos supervivientes, porque lo que cierto es que vamos a ir a la cancha de uno de los ocho cuartofinalistas. Ahora tenemos descubrir cuáles son las mejores opciones".

Atenas ¿favorita?

Con estas palabras, quedan definitivamente descartadas las opciones de Vilnius y de Murcia. Sin querer nombrar a Atenas como la gran favorita, lo cierto es que Comninos sí confirma que en los últimos días se ha estudiado la opción de jugar la Final Four en el Sunel Arena del AEK de Atenas, uno de los 8 equipos que estarán este viernes en el sorteo. "Bueno, ya nos hemos quedado sin Vilnius porque el Rytas ha acabado tercero, así que no estará en el sorteo. Así que no iremos a Vilnius este año. Nos encantaría tener la oportunidad de ir a Lituania, pero quizá en otra ocasión. Es cierto que hemos visitado Atenas el fin de semana, con el fin de analizar el lugar y hablar con las autoridades, ver los hoteles...".

Anuncio oficial

Respecto a si se anunciará oficialmente la sede durante el sorteo de este viernes, el CEO de la BCL no se quiso pillar los dedos. "No puedo estar seguro de eso. Creo que necesitamos tener conversaciones más profundas para entender quién realmente quiere ser anfitrión y bajo qué condiciones, y si está dispuesto a serlo independientemente de si se clasifica o no. Necesitamos tener una idea clara. Pero, desde nuestra perspectiva, queremos un compromiso lo antes posible, ya que entendemos que los equipos y la afición necesitan comenzar a planificar y queremos apoyarlos en ello, ya que, en definitiva, este es un evento que organizamos para los equipos y la afición", finalizó.