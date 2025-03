¿Cuándo es el sorteo del play off de la BCL?

El Unicaja conocerá este viernes su camino hacia la Final Four de la Basketball Champions League 2024/2025. Los verdes comparecen en el sorteo del play off de cuartos de final en el bombo de los cabezas de serie, por lo que su rival será el Bertram Derthona (Ita), el Pallacanestro Reggiana (Ita) o el Nanterre (Fra), equipos presentes en el bombo 2, junto al Galatasaray, que no se puede cruzar con los verdes por haber compartido grupo en el Round of 16.

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo arrancará a partir de las 11.30 horas en la sede de la FIBA en Mies (Suiza). Hasta allí se desplazan por parte del Unicaja Berni Rodríguez, Embajador del club, y Paco Sáez, gerente del Unicaja Baloncesto, que representarán a la entidad de Los Guindos en un acto en el que esta vez no está presente el presidente, Antonio Jesús López Nieto.

¿Dónde ver el sorteo?

El sorteo podrá seguirse en directo a través de la página web de La Opinión de Málaga, desde las 11.30 horas. Una vez acabe el acto, se podrá leer en este sitio web la valoración del sorteo por parte de los protagonistas y también se desgranarán las principales virtudes del rival que haya tocado al equipo verde en el play off.