El Unicaja repite en un Top 8 de la BCL con ausencias inesperadas

El Unicaja conocerá este mediodía, a partir de las 11.30 horas, quién será su rival en el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League 2024/2025, que se jugará a partir de la segunda semana del próximo mes de abril .

Es la cuarta vez consecutiva que el Unicaja llega al Top 8 de la máxima competición del baloncesto FIBA. Desde que el club decidió apostar por jugar esta competición, el verano de 2021, el equipo verde y morado siempre ha alcanzado esta penúltima fase de la competición.

Sorteo

Los verdes compartirán este viernes el bombo de los cabezas de serie con los otros tres equipos que han sido campeones de sus grupos en el Round of 16: AEK Atenas de Grecia, La Laguna Tenerife y ERA Nymburk de la República Checa. Con ninguno de estos equipos se cruzará el equipo de Ibon Navarro en el play off.

En el bombo 2, el de los no cabezas de serie, estarán este viernes el Derthona de Italia, el Pallacanestro Reggiana también italiano, el Galatasaray de Turquía y el Nanterre de Francia. De ahí saldrá el rival cajista, aunque es seguro que no será el equipo turco, ya que ambos equipos compartieron grupo en el Round of 16 recientemente terminado.

En la nómina de 8 equipos que siguen vivos en la máxima competición del baloncesto FIBA se echan de menos nombres ilustres de clubes que empezaron la competición con aspiraciones serias de luchar por una plaza en la Final Four, pero que se han quedado, por unos motivos u otros, por el camino.

UCAM Murcia

El UCAM Murcia es una de esas ausencias inesperadas en el sorteo de este viernes en Mies (Suiza). El equipo de Sito Alonso afrontó la última jornada de la segunda fase con opciones incluso de ser campeón de su grupo, pero perdió en su pista del Palacio de los Deportes contra el Nymburk, lo que unido a la victoria del Nanterre en la cancha del Falco Szombathely húngaro, le ha dejado fuera de la competición. Hay que recordar que el UCAM fue uno de los cuatro equipos presentes en la Final Four del año pasado en Belgrado, quedando terceros de la competición.

El UCAM no pasó del Round of 16. / BCL

Peristeri

Precisamente otro de los finalistas del curso pasado, el Peristeri de Grecia, tampoco estará este viernes en los bombos del sorteo en Suiza. Los griegos se quedaron por el camino de esta BCL incluso antes, ya que no pasaron del play in, en el que se cruzaron con el Derthona italiano, cediendo por un contundente 2-0. Es cierto que los helenos perdieron mucha capacidad económica respecto a la temporada pasada, pero ser uno de los finalistas le ponía en la carrera por al menos estar en este sorteo de los cuartos de final, que ha sido una utopía para ellos.

El Peristeri tiene una afición muy fiel. / BCL

Rytas Vilnius

El Rytas Vilnius de Lituania es otro equipo que no ha estado a la altura de lo esperado. El vigente campeón de Lituania hizo una apuesta fuerte esta campaña por estar con los mejores de la competición europea. Hicieron una gran primera fase, pero su mala suerte fue caer en el «grupo de la muerte» del Round of 16 con el Unicaja, el Galatasaray y el Manisa. Solo había plaza en cuartos de final para dos de esos cuatro equipos y los bálticos se han quedado en el camino. Incluso se plantearon organizar la Final Four, pero su participación en la BCL 24/25 ya es historia.

El Rytas Vilnius celebra una victoria con su afición esta temporada. / BCL

Baxi Manresa

El Baxi Manresa es otra ausencia destacada del Top 8. El equipo catalán está siempre en las quinielas. Jugó la Final Four hace tres temporadas de esta misma competición y tiene equipo para haber optado al menos para estar en el play off de cuartos de final. Los del Bages han perdido todos los partidos que han jugado fuera del Nou Congost en la segunda fase y eso les ha imposibilitado poder luchar por al menos la segunda plaza de su grupo, que ha sido para el Pallacanestro Reggiana.

Baxi Manresa / ACBPhoto

Karsiyaka

Hace ya mucho tiempo que quedó eliminado, pero el Karsiyaka turco, cuando empezó la competición en octubre, también era claro candidato no solo a estar este viernes en el sorteo de cuartos de final, incluso para ser uno de los cuatro finalistas de esta BCL 24/25. Diversos problemas económicos provocaron una desbandada absoluta de sus mejores jugadores e incluso de su técnico, no pudiendo superar el play in de enero, en el que cayeron 2-0 ante el Promitheas Patras griego. Una pena porque era una de las mejores plantillas de la competición... hasta que le aguantó el dinero.

El Karsiyaka, en un partido de la primer parte de la BCL. / BCL

Hay más ausencias, pero estas cinco quizás sean las más significativas. Empezaron 32 equipos la primera fase y ya solo quedan 8 camino de una Final Four que parece que será en Atenas, pero que todavía no tiene sede oficial. Habrá que esperar, quizás, a que se jueguen los cuartos de final para conocer definitivamente la ciudad que releva a Belgrado 2024.