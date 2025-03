Ibon Navarro: "Tengo ganas de ver al equipo jugar en Las Palmas"

Ibon Navarro y el Unicaja vuelven a Las Palmas. Poco más de un mes después de la victoria del equipo cajista en la Copa del Rey, los verdes regresan al Gran Canaria Arena para visitar al Dreamland Gran Canaria en la jornada 25 de la Fase Regular liguera. El entrenador cajista pasó revista este viernes a la actualidad del equipo en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena.

Estado del equipo

"Con lunes, martes y miércoles de viaje, solo tuvimos un entrenamiento todavía. Espero hacer un par de buenos entrenamientos para preparar bien el partido. Hay algún resfriado y alguno con molestias, pero en principio deberían evolucionar bien. Están todos disponibles"

Partido de Lituania

"Creo que tiene mucho mérito lo que hicimos el martes en Vilnius. Ir allí sin jugarnos nada, contra un equipo que tenía sus opciones de pasar, con un ambiente espectacular... Que nosotros respondiéramos a su dureza con carácter y orgullo para ganar el partido, tiene mucho mérito. Este partido nos vuelve a colocar en la línea de lo que queremos. Fue un partido difícil de jugar y en el que el equipo respondió de forma extraordinaria"

Ibon Navarro, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Dreamland Gran Canaria

"Gran Canaria ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí este año.Jugaron de una forma brutal. Si no fue su mejor partido, de los 3-4 mejores de la temporada. Su último cuarto fue tremendo de acierto y de clarividencia. Nosotros no estuvimos mal, pero es que ellos estuvieron increíble. Ellos tienen una semana muy dura con una exigencia competitiva altísima con la doble jornada de la semifinal de la Eurocup. Eso a veces te pasa factura en lo físico o a veces te pone con el piloto automático a nivel de dureza, de competitividad, de concentración, que simplemente te tienes que dejar llevar. Ojalá ganen el partido de este viernes porque me gustaría que jugaran la final de la Eurocup.

Tengo ganas de ver al equipo allí después de lo que vimos en Lituania. Físicamente, son muy buenos en su cancha siempre tienen un puntito más de acierto, siempre aparecen jugadores inspirados. Si no es Brusino es Shurna, si no es Albicy o si no es Pelos. Vamos a ver si somos capaces de controlarlos y tenemos opciones de ganar"

Momento del equipo

"El calendario que nos viene es complicado. Desde el fin de semana pasado, el equipo tiene que ir subiendo. El martes estuvimos mejor y lo que hemos planificado es que el equipo vaya a mejor a partir de ahora. La semana que viene, además, sin viajes, va a ser una buena semana de trabajo para ir afinando cosas. El mayor problema que tenemos es que los 14 jugadores están para jugar y necesitan jugar, porque están en la lanzadera para estar en su mejor momento, y es imposible que los 14 jueguen. Estamos como lo habíamos planificado".

Llegada de la NBA a Europa

"No tengo información a sí que no voy a opinar. No sé con qué franquicias, no sé que equipos... no sé nada para opinar"

Sorteo BCL

"Me da igual el rival que nos toque. Me haría ilusión jugar contra el Nanterre porque conozco mucho al entrenador y es amigo mío y de la casa. Es un hombre de confianza para nosotros, para mí y también para Juanma, con el que intercambiamos mucha información de jugadores de la liga francesa y portuguesa, también. Es un tipo fantástico, pero si lo puedo ver en la Final Four, mejor todavía que en este play off"

Cuartos de final de la BCL

"Viendo los equipos que se han quedado fuera, ya se ve el nivel que tiene la BCL esta temporada. Sin Manresa, Rytas, Murcia... Se han quedado fuera equipos que tienen grandes resultados el año pasado". Nymburk, AEK y Tenerife me parecen de Final Four, pero ojo al Galatasaray porque no me gustaría que me tocara..."