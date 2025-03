Juanma Rodríguez: “No pensemos que ya estamos en la Final Four"

El Unicaja jugará el play off de cuartos de final de la BCL contra el Pallacanestro Reggiana, tras el sorteo celebrado este viernes en Suiza. Los cajistas tendrán ventaja de campo en una eliminatoria al mejor de tres partidos. Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, hizo un primer análisis del emparejamiento contra el equipo italiano.

Cuartos de final

En primer lugar, el director deportivo del Unicaja ha querido “poner en valor la clasificación para estos cuartos de final, para este play off de la BCL. Creo que hemos pasado un grupo en el Round of 16 de los más complicados, seguramente, desde que estamos compitiendo en la BCL. El hecho de habernos hecho fuertes en casa, especialmente en el partido con el Galatasaray en el que pasamos muchas dificultades pero gracias al apoyo de nuestra gente pudimos sacarlo, fue clave para conseguir el primer puesto. Equipos como el BAXI Manresa, que está siendo una de las revelaciones de nuestra liga, el UCAM Murcia, subcampeón el año pasado, u otros que jugaron el año pasado la Final Four, como Peristeri, se han quedado fuera de estos cuartos de final”.

Eliminatoria dura

Para Juanma Rodríguez, “ahora viene una eliminatoria muy complicada. Nos ha tocado un equipo como el Pallacanestro Reggiana, que está muy bien entrenado por el griego Dimitris Priftis, y cuenta con jugadores americanos e italianos expertos, con pívots con capacidad atlética como Faye y Faried, y con un jugador muy querido aquí como es Jamar Smith, que ha sido renovado recientemente a sus 37 años y que está haciendo una gran temporada".

"Es un equipo que va a ser muy duro, y creo que necesitamos el apoyo de la gente, que no nos pensemos ya que estamos en la Final Four. Tenemos que ir paso a paso, sabiendo que vamos a tener una eliminatoria realmente complicada, ante un equipo que juega muy bien, que es muy experto y que está acostumbrado a estas batallas, por lo que debemos dar nuestra mejor versión para alcanzar la Final Four”.

El Pallacanestro Reggiana, rival del Unicaja en los cuartos de final de la BCL. / BCL

Factor Carpena

Por último, Rodríguez ha indicado la importancia de la afición en esta eliminatoria: “Va a ser clave el apoyo de nuestros aficionados. Nos gustaría vivir el ambiente en cuanto al número de gente, pasión de nuestro público y ánimo que nos dieron el día de Galatasaray, que, para mí, fueron claves para que el equipo pudiera remontar y ganar, lo que después nos dio la opción de ser primeros de grupo. Ahora les pido lo mismo para el partido frente al Pallacanestro Reggiana el 8 o el 9 de abril, que jugaremos el primer partido aquí. Necesitamos su apoyo. Luego tendremos que ir a Reggio Emilia y, después, el posible desempate aquí. Yo le pediría a la gente que viniera con el mismo ánimo, la misma pasión que el día del Galatasaray, porque lo vamos a necesitar. Va a ser una eliminatoria muy complicada”, finalizó.