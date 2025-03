Estos son los peligros del Pallacanestro Reggiana, rival del Unicaja en el play off de la BCL

Ya es oficial. El Pallacanestro Reggiana será el rival del Unicaja en la última fase antes de la Final Four europea. El conjunto del griego Dimitris Priftis viene de hacer una segunda fase continental muy buena en grupo complicado (Grupo K), formado por La Laguna Tenerife, que acabó líder, Baxi Manresa y Aliaga Petkimspor de Turquía.

Una amenaza silenciosa

Aunque durante la temporada, los de Priftis no ha dado mucho ruido, es un equipo bastante equilibrado entre su perímetro y su juego interior, aunque tiene un peligro especial desde la línea de 6’75. Desde ahí, el Pallacanestro Reggiana abre el juego y firma un porcentaje del 38,2% de acierto, el sexto mejor porcentaje en tiros de tres de la Basketball Champions League.

Una cierta similitud que se aprecia entre el conjunto italiano y los de Los Guindos es la profundidad de banquillo. Los italianos juegan con una rotación muy amplia, en la que el juego está distribuido de manera que en cada encuentro suelen ser diez los jugadores que juegan 10 o más minutos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el rival cajista en cuartos de final es un equipo que ha ido creciendo conforme ha avanzaba la temporada. Tras concluir una primera fase terceros del Grupo F, por detrás de Rytas Vilnius y del Falco húngaro, lograron su pase al Round of 16 en un play in con desventaja de campo contra Telekom Bonn, equipo al que vencieron tanto en Alemania como en PalaBigi, su casa en Reggio Emilia.

Esta evolución positiva les ha consolidado también en su competición nacional como el sexto equipo de la Lega Basket Serie A italiana, estando asentados en la zona del play off. En cuanto a la BCL, su presencia en cuartos de final es un hito nacional, ya que Italia no había estado representada desde que Segafredo Virtus Bologna se hizo con el cetro continental en 2019.

Nombres propios

Será especial volver a ver a Jamar Smith de vuelta en el Carpena. El excajista sigue siendo un seguro en la línea de 3 en cualquier equipo al que va, ya que mantiene un 44% de acierto jugando unos 20 minutos por partido. Algo similar es el caso de Kwan Cheatham Jr. El ala-pívot californiano voló desde Granada, con quien jugó la temporada pasada. Desde que está en Pallacanestro Reggiana, promedia 10,6 puntos y 4 rebotes tras casi media hora en la pista.

Más allá de los ex ACB, hay tres hombres a los que los cajistas no deben perder de vista. Kenneth Faried es el primero de ellos. Su 67,4% en tiros de 2 y con una media de 8 rebotes por partido (5.7 rebotes ofensivos), se trata del octavo máximo reboteador de la competición continental. El pívot, oro con la selección norteamericana en el mundial de 2014, promedia un 16,2 de valoración en la competición FIBA.

Stephane Gombauld es la otra gran amenaza bajo el aro. El ala-pívot francés captura una media de 6 rebotes por partido, 4 de ellos defensivos, y tiene un acierto del 67,3% en tiros de dos puntos. Esta media distancia es también el fuerte del base americano Cassius Winston. Anota 15 puntos de media por partido, con un 46% en tiros de 2 puntos. Además, sus 5,8 asistencias de media lo consolidan como el séptimo máximo asistente de la Basketball Champions League.

El último nombre para tener en el radar es de Jaylen Barford. A sus 31 años, pisa la cancha durante unos 25 minutos por partido, y el mayor riesgo para el Unicaja por parte del base del equipo italiano está en su tiro: su 38,4% en tiros de 2 y un 41% en tiros de 3 le convirtieron en el jugador clave del play in (34 puntos).

En definitiva, un rival que no lo va a poner nada fácil a un Unicaja que, no obstante, es favorito para lograr el billete para la Final Four del próximo mes de mayor en... ¿Atenas?