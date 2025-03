Europa, ¿lista para el 'keep calm' de la NBA? ¿Y el Unicaja?

La NBA quiere que Europa se moje. La principal liga de baloncesto ha dejado claro que sus propietarios quieren expandirse al Viejo Continente, y ahora es el momento de que clubes, inversores y demás actores de la canasta decidan si ellos quieren que el gigante yankee tome el protagonismo también aquí. El anuncio de esta semana da algunas pistas sobre cómo aspiran a convertir un deporte deficitario en una máquina rentable, pero también muchas dudas sobre cómo va a ser la extrapolación del powerpoint a la realidad. ¿Un cambio de marca puede ser tan potente como para cambiar la identidad de un deporte en una región monopolizada por el fútbol? ¿Cuánto tiempo de paciencia exigirá ese plan?

Esto último no es una cuestión menor, especialmente por el enfoque que ha dado Adam Silver al desembarco de la NBA a este lado del Atlántico. Él quiere que las marcas globales del fútbol, como Paris Saint-Germain (PSG) o Manchester City, se involucren en esta aventura. Es decir, que una disciplina dominada por el cortoplacismo de los resultados y los ciclos audiovisuales comprometa recursos bajo la promesa de que a largo plazo esta apuesta pagará dividendos.

El plan de negocio

¿Realmente habrá firmas de inversión que quieran invertir en una marca futbolística, pero circunscrito a la aventura del baloncesto? Y, sobre todo, ¿son identidades tan arraigadas como para que hagan brotar una afición a otro deporte dentro de su masa social? La historia de FC Barcelona y Real Madrid apuntan a que no sería tan fácil, por más marketing que uno le ponga. Una cosa es pagar por un partido de la NBA en París porque sólo se produce una vez al año y nos dejamos llevar por el fomo (miedo a perderse algo), y otra muy distinta comprometer todo un año.

Adam Silver, comisionado de la NBA. / .

Dando por bueno el plan de negocio, por el que se podría pasar de no más de 1.000 millones a 3.000 millones de facturación en el baloncesto europeo, ¿confiamos en que ese salto puede darse con el desarrollo de los arena? ¿Asumimos que parte de ese negocio que visualiza NBA es a costa de capturarlo de lo que hoy generan las ligas nacionales por televisión?

Por poner datos a mis dudas. Partimos de la base que no se cuestiona el actual nivel de gasto para retener talento deportivo, por lo que, en los casos de Real Madrid y Barça, hablamos de que, para tapar las pérdidas de más de 20 millones de euros anuales, prácticamente deberían doblar sus ingresos ordinarios dentro de este nuevo ecosistema. ¿Un nuevo pabellón doblaría la asistencia y revitalizaría el interés de las marcas?

¿Qué papel juega el Unicaja en este nuevo ecosistema del básket?

Y el Unicaja, vigente campeón de Europa FIBA, ¿qué? Pues al club de Los Guindos solo le queda que esperar a ver cómo se desarrolla el proyecto deportivo y se queda en manos de la FIBA para que sea una de las apuestas de la Federación Internacional. De la conferencia de prensa del pasado jueves no se pueden sacar muchas conclusiones de cómo va a ser la competición ni quién la va a jugar ni en qué condiciones. O sea, nada de nada, como muy bien expresó el técnico cajista, Ibon Navarro, cuando fue cuestionado sobre este tema el viernes: "No tengo información a sí que no voy a opinar. No sé con qué franquicias, no sé que equipos... no sé nada para opinar"...

Habrá que esperar. No hay que descartar que la Euroliga, ante la fuga de algunos de sus equipos, trate de captar nuevos clubes para su competición y que mire a Málaga. Pero la decisión de que el Unicaja siga en el barco de la FIBA está más que asentada y parece inamovible. Al menos a 29 de marzo de 2025. Pero esto va muy rápido últimamente. Demasiado...