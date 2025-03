Albicy acaba con el intento de remontada del Unicaja en Las Palmas (91-89)

Tres derrotas seguidas en Liga (Zaragoza, Real Madrid y Gran Canaria) y casi tres meses sin ganar fuera de casa en la ACB (Lugo, Girona, Zaragoza y Las Palmas). Son números desconocidos en Málaga desde hace ya varias temporadas, pero la realidad actual de un Unicaja que lo intentó todo en su visita de este domingo al Gran Canaria Arena, que creyó en la remontada hasta el último segundo, pero que tuvo la suerte en contra en un final de partido que decidió Albicy sobre la bocina, 91-89.

No fue un buen día del equipo. Nada que ver, desde luego, con su última aparición en el Gran Canaria Arena, hace mes y medio, en un fin de semana en la Copa del Rey en el que bordó el baloncesto. Esta vez tuvo demasiados errores en defensa, no cuidó el balón, no corrió como le gusta y recibió un castigo máximo de un rival con porcentajes de acierto anormalmente extraordinarios en los minutos decisivos del partido.

Buena versión del Gran Canaria

Con el "Granca" muy castigado por la doble jornada europea de esta semana, parecía lógico pensar en que era cuestión de tiempo que el Unicaja metiera el acelerador y dinamitara el marcador. Pero no llegó nunca ese momento. Es verdad que el equipo cajista, sobre todo en ataque, fue de menos a más y jugó un buen final de partido, pero el rival, siempre por delante en el marcador, supo responder a cada tantarantán cajista para dejar en nada el intento de remontada de los verde y morados.

La diferencia ahora con los de detrás se acorta. El Unicaja seguirá una semana más cuarto de la clasificación, pero con poco margen de mejora de aquí al final de la Fase Regular. Tampoco debe ser un problema. Lo importante es llegar bien cuando lleguen esos cruces por el título. Ser cuarto o tercero o segundo o primero, después de lo que pasó el pasado curso, no debe ser ninguna obsesión. El equipo, desde luego, así lo tiene interiorizado.

El Unicaja perdió en Gran Canaria. / ACBPhoto

Primer tiempo

Fue un partido equilibrado de principio a fin. Entró el "Granca" en el partido muy inspirado desde el perímetro. Acertaron Brussino, Albicy y Shurna y el equipo amarillo marcó un 9-3 de salida. El Unicaja, poco a poco, fue recomponiendo su juego. Ibon Navarro encontró en su banquillo a un gran Balcerowski y a un acertadísimo Osetkowski, que hicieron daño dentro y fuera para equilibrar el marcador al finalizar los primeros 10 minutos, 23-23.

Siguió la igualdad tras el primer parón. El intercambio de canastas mantuvo el equilibrio en el marcador, aunque sí mejoró la actividad defensiva y la agresividad de los verdes. Homesley hizo dos triples, uno con adicional, y el Gran Canaria se fue de 5, 35-30. Perry apareció para enganchar otra vez a un Unicaja que alcanzó el descanso con 3 puntos de desventaja, 46-43.

Segundo tiempo

Ibon pidió a los suyos una marcha más en defensa. Pero faltó acierto en ataque. Se fueron al limbo demasiados tiros liberados de esos que casi siempre entran y el Gran Canaria lo aprovechó para irse de 8, 54-46. El Unicaja perdió demasiados balones, le faltó continuidad y el partido entró en el cuarto definitivo con un peligroso 63-56 a favor de los amarillos.

Cinco puntos de Conditt empeoraron el panorama. El "Granca" se fue de 9, ya con poco más de 7 minutos por jugarse, 70-61. Perry resucitó al equipo con dos triples... pero que no tuvieron continuidad. Del 71-70... al 77-70. Otra vez 7 abajo, pero ya con solo 3.52 para llegar al bocinazo final.

Alberto Díaz no tuvo un buen día en Las Palmas. / ACBPhoto

El Gran Canaria acertó en casi todos sus últimos ataques. Tuvieron los locales esa virtud porque la defensa cajista no fue mala en esa fase decisiva. Pero con el marcador en contra fue complicado. Taylor robó el balón en la penúltima jugada para poner el 89-89 con 2.4 segundos por jugarse. Parecía la prórroga el premio al esfuerzo de un Unicaja que no se rindió nunca. Pero Albicy fue el más listo en la jugada final. El base francés recibió, amagó con irse para un lado, pero penetró por el otro sin recibir oposición para anotar el 91-89 final mientras la bocina sonaba. Derrota y cara de tontos.

Semana tranquila

Después de un mes de marzo cargado de partidos y viajes, en los que casi no ha habido tiempo para entrenar, el equipo inicia este lunes una semana tranquila para resetear y cargar las pilas. No habrá duelo continental intersemanal y el próximo reto llegará el domingo de la próxima semana, a las 17 horas, contra el Leyma Coruña, virtualmente ya descendido, en el Palacio Martín Carpena. Tiempo para pensar...