López Nieto da más pistas sobre la NBA europea: mismos beneficios económicos y el papel de la BCL y las ligas

Antonio Jesús López Nieto participó este lunes en un acto en el Ayuntamiento de Málaga. Se ha hablado y se ha escrito mucho en los últimos días sobre el desembarco de la NBA en Europa, el futuro de la Euroliga y la nueva competición, pero son muchos los nuevos datos que reveló el presidente del Unicaja. Por ejemplo, el papel que van a jugar las ligas o la igualdad en los beneficios económicos de los que llegan como 'nuevos'.

Reparto de plazas

Parece claro que habrá alrededor de 12 plazas fijas -número que puede cambiar según avancen las conversaciones- alrededor de ciudades como Madrid, Londres, París o Moscú. Algunas con equipo de tradición histórica en Europa y otras en las que la NBA, además de la FIBA, quiere asentar un nuevo club.

Uno de los grandes puntos de especulación se ha generado en torno a esas cuatro plazas a las que se llega por méritos deportivos y el presidente del Unicaja dio pistas muy interesantes: "Una asignada a la BCL y tres a las ligas. Si el Madrid o el Barcelona entraran como grandes ciudades, entre las 12 franquicias, el equipo que jugaría desde la liga sería el tercero o cuarto clasificado de la ACB, que no deja de ser la liga más importante de la Europa baloncestística. Entonces, eso es importante".

Reparto económico

A partir de ahí, la otra pata que asoma y genera dudas es el aspecto económico, algo sobre lo que López Nieto también transmitió novedades: "Esos cuatro equipos, durante el año que jugaran en la competición que se proyecta, tendrían la posibilidad de acceder a los mismos beneficios económicos que genere la competición", algo que no ocurre a día de hoy en la Euroliga.

El comisionado de la NBA, Adam Silver. / L. O.

"La FIBA ha planteado la posibilidad de que los equipos que entren por esa clasificación deportiva, no por invitación, el año que jueguen allí tendrán un acicate más. No será ya solo en lo deportivo, sino también en lo económico, por participar. Dicho esto, vamos a ver cómo ocurre. Todo está todavía un poco parado, hay que ver cómo se desarrolla el proyecto, pero lo que sí es cierto es que lo que hay no es una noticia, no es un rumor, es un dato sólido", añadió.

¿Y la Euroliga?

La que ha quedado realmente tocada es la Euroliga después de que vaya a perder a un importante núcleo de sus puntales. Aun así, el presidente de Los Guindos se aventura a pronosticar una segunda competición: "Lo normal es que después de esa competición, si sale la de la NBA, se genere una nueva competición donde podrían estar el excedente de Euroliga, los mejores equipos que participan en la BCL y los mejores equipos que participan en la Eurocup. Por lo cual quedaría una competición, yo creo que muy buena, que daría acceso a ese equipo importante que jugaría la NBA Europa".

El Unicaja es uno de los grandes puntales de la BCL. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Aunque López Nieto prefiere seguir siendo prudente: "Los egos son fuertes, los intereses también, pero lo que hay es hacer una competición sostenible. Lo que está claro es que hoy en día los números de la Euroliga no son sostenibles para la mayoría de los clubes. Son apuestas de mecenazgo. La apuesta de la NBA parece firme. Yo tampoco voy a tirar campanas al vuelo en el sentido de que todavía proyectarlo completamente no me parecería adecuado. Creo que los agentes que están detrás son muy sólidos, pero yo digo que hay que ser prudentes".