Día clave para el futuro del baloncesto: reunión FIBA-Euroliga por la NBA europea

El baloncesto europeo está viviendo una absoluta revolución con la llegada de la NBA, con forma y fondo aún por definir, al Viejo Continente. Los propios protagonistas ya han tenido reuniones estos últimos días, pero este lunes puede marcar un punto de inflexión de cara al futuro. Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, y Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, se citan de forma telemática con la ECA -los 13 clubes propietarios de la Euroliga-, la tercera pata en discordia.

Esa es, probablemente, la gran noticia hasta el momento para todos los equipos, entre ellos el Unicaja. Las tres partes -FIBA, NBA y Euroliga- se van a reunir y lo cierto es que el organismo internacional parece buscar un acuerdo para que las tres competiciones pueden llegar a caminar de la mano. Hay algo muy claro y es que en ese núcleo de grandes ciudades que tantean la NBA y la FIBA, como Madrid o Barcelona, hay equipos históricos de la Euroliga, por lo que no es una cuestión sencilla a la que se enfrentan los clubes.

Lunes, día clave

Parece que la intención de la FIBA, al margen de tender un posible puente, es convencer a la Euroliga de que el modelo actual del baloncesto europeo sigue estando a salvo. Es decir, continúan a salvo las ligas nacionales, se respetará el calendario entre las distancias competiciones, apuesta firme por la estabilidad financiera de los participantes e impulso de distintos proyectos y clubes, entre otras muchas cuestiones.

Jorge Garbajosa será otro de los grandes protagonistas de la cita. / UNICAJAB/FOTOPRESS

Los 13 propietarios de la Euroliga van a poder preguntar todo lo que necesiten a Andreas Zagklis y Jorge Garbajosa. Habrá que ver también cuál es la postura que toma cada club porque no los 18 participantes de la actual Euroliga entran en ese grupo de 12 que establecen como fijo la NBA y la FIBA. Sin perder de vista tampoco todo lo que rodea a la posible entrada de Dubái la próxima temporada, la hipotética apertura a 20 equipos... Aún hay mucho que decir de cara al próximo curso.

Postura de la Euroliga

Habrá que ver si la reunión llega a buen puerto porque la postura de Paulius Motiejunas, CEO de la Euroliga, fue clara hace unos días: "Nosotros tenemos una liga fuerte, planes geniales, visionado a dónde queremos ir y qué vamos a hacer... Por supuesto, no necesitamos otra liga. No necesitamos ser salvados, estamos salvados porque tenemos la mejor Liga de Europa. Creo que tenemos la mejor base de aficionados sobre la que se construye la liga. Tenemos grandes franquicias, como el Real Madrid, tenemos nuevos nombres como París como nuevo mercado. Claramente, nos sentimos fuertes y este fuerte ruido sobre ello no está ayudando. Creo que el único camino es trabajar juntos porque debemos cuidar el sentimiento de estas canchas. Darles el mejor producto es el foco de todo el mundo. No hay que crear otro producto que destruya lo que tenemos".

Paulius Motejiunas, CEO de la Euroliga. / La Opinión

La nueva competición

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, también dio luz a algunas cuestiones relativas a la NBA europea y que se trasladarán en la reunión. Aunque son muchas las cuestiones por cerrar, parece que habrá 16 equipos participantes, 12 fijos considerados como grandes ciudades y otros 4 que entrarán a partir de la Basketball Champions League y del rendimiento en las ligas naciones. Además, a estos 'nuevos', se les va a garantizar la estabilidad económica.

Habrá que ver cuál es la respuesta de la Euroliga y de sus 13 clubes propietarios. ¿Está encaminada Europa a mantener sus dos competiciones bien diferenciadas o estamos ante la ansiada unión en el mundo del baloncesto? Esta reunión ya sería impensable hace algunos años. Parece un primer punto de partida en el que el gran peligro parecen los egos.