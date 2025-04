Kenneth Faried: una estrella de la NBA ¿en el Carpena?

Unleash de Manimal. “Liberar a la bestia”. Esa es la declaración de intenciones que Kenneth Faried (Nueva Jersey, 18 de noviembre de 1989) hace pública desde su biografía de X. El pívot americano, al que se le conoce por la suma en su apodo de "man" (hombre) y "animal", es una de las principales amenazas del Pallacanestro Reggiana, rival de los de Ibon Navarro en en el play off de cuartos de final de la BCL. Este miércoles (20.00 horas) tendrá lugar el primer cruce al mejor de tres en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Lástima que su presencia en el partido esté en entredicho por el triste fallecimiento este pasado fin de semana de su madre, motivo por el que Faried ha viajado a su país de forma precipitada y que le hace estar casi descartado para el primer partido de la eliminatoria continental contra el Unicaja.

Para el Pallacanestro Reggiana sería, desde luego, una baja muy importante. Y es que en el cuadro italiano entrenado por Dimitris Priftis, el exNBA roza un 70% en tiros de 2, y promedia 8 rebotes por encuentro (5,7 de ellos en ataque), lo que lo convierte en el sexto mejor de la competición en este aspecto. Además, es el mejor valorado del Reggiana, con una valoración media de 16,2.

Imagen del Pallacanestro Reggiana en un encuentro anterior. / Basketball Champions League

Estrella NBA

Su gran movilidad y su alto voltaje lo llevaron a la convocatoria del USA Team que conquistó el Mundial de 2014 de España. Con 24 años, el pívot de Nueva Jersey se colgó del cuello la medalla de oro cuando tan solo llevaba tres temporadas con los Denver Nuggets de la todopoderosa NBA.

Estados Unidos conquistó el oro en el Mundial de España en 2014. / Basketball Champions League

Aquel verano, Faried dibujó mates históricos tras los alley oops de jugadores como Kyrie Irving, James Harden o su gran dupla del mundial, Anthony Davis. Brilló en ataque y defensa. Fue el máximo reboteador del conjunto estadounidense (7,8 rebotes por partido), y promedió 13,8 puntos. En esa plantilla, el equipo norteamericano también contó nombres como el de Stephen Curry o Derrick Rose y pasó a la historia no solo por la victoria, sino por ser la más joven del torneo.

En la liga americana jugó 478 partidos. A pesar de sostener una media de 11,4 puntos y 8,1 rebotes (cifra que, más de una década después sigue firmando en Europa), "Manimal" no renovó en la NBA en el año 2019. Ocho temporadas después, en un momento en el que el juego americano atravesaba una época de integración donde los interiores eran quienes abrían la pista, el pívot que había pasado siete años en Denver partió rumbo a China, donde comenzó una época de cambios casi continuos en busca de su vuelta a la NBA.

Más allá del baloncesto

Entre partido y partido, Kenneth Faried también ha tenido siempre tiempo para más cosas que el baloncesto. Es, por ejemplo, un abanderado de la lucha LGTBI. Su agresividad extrema en la cancha se disipa fuera, donde el pívot ha defendido y defiende las uniones de homosexuales. “Lo apoyo porque da derecho a las personas a decidir por sí mismas con quién quieren estar”, afirmó en un vídeo en el que salía abrazado, precisamente, a su madre ahora fallecida, junto a su pareja, a la que considera su "otra madre".

Sus rastas recogidas con coleta y sus 2.03 metros no lo hacen menos activista. El que ahora es el 35 del Reggiana sufrió bullying en el colegio por la orientación sexual de su madre, que nunca se casó con su padre, y por la enfermedad que ella padecía, lupus. “Me dijeron de todo, que me volvería loco. Todo eso me ayudó. Siento que ahora sí sé adaptarme a cualquier cosa”, ha dicho en alguna ocasión, muy orgulloso, Kenneth, que estos días pasa por un trance amargo e inesperado para él.

Europa y Faried

Hasta que no se cruzaron en su camino por Denver estrellas europeas como Rudy Fernández, Jan Vesely o Nikola Jokic, Faried no se mostró nada interesado por el básket de Europa. Fue al coincidir con jugadores como ellos cuando se dio cuenta de que había muy buen baloncesto al otro lado del Atlántico.

“Antes se pensaba que los europeos no eran tan duros, fuertes y físicos como los americanos, pero han demostrado que pueden ser tan buenos como nosotros”. Estas fueron las palabras del pívot del Reggiana antes de disputar el Mundial 2014 con el que saboreó el oro. Su imagen sobre la Euroliga y las competiciones nacionales del continente cambió por completo tras dos meses en el CSKA Moscú, a pesar de jugar escasos 100 minutos con el equipo moscovita.

Tras idas y venidas en EEUU, México y Venezuela, Faried llegó el pasado verano al Pallacanestro Reggiana para hacer historia con este equipo, que por primera vez está en el Top 8 de la máxima competición del baloncesto FIBA.

Málaga y el Unicaja quizás deban esperar para verlo en directo

No sería, si definitivamente pudiera llegar al partido, la primera vez de Kenneth Faried en la Costa del Sol. En 2014, el que quizás sea el mejor año de su carrera, fue la estrella invitada en el Campus WOB Twin Basket en Málaga. Ese verano, Faried confesó que nunca había escuchado hablar del Unicaja y que, por supuesto, no lo había visto jugar. Este miércoles, el norteamericano conocerá muchas más cosas del conjunto de Los Guindos, aunque sea desde la distancia. Si definitivamente causa baja por este luctuoso episodio, además de una pena para él, lo sería también para la afición cajista, que quedaría privada de ver en directo a un jugador con casi 500 partidos en la mejor competición de baloncesto del mundo. Sea lo que sea, venga a tiempo o siga en Estados Unidos, DEP y fuerza para Kenneth Faried.