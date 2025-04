¿Habrá chárter del Unicaja para la Final Four de la BCL?

Es la pregunta del millón entre los aficionados del Unicaja en estos días, sobre todo después de que el equipo verde eliminara al Pallacanestro Reggiana y se clasificase, por tercer año seguido, para el Top 4 de la BCL: ¿habrá chárter para la Final Four de la Basketball Champions League?...

El problema es que no habrá respuesta a este dilema, como mínimo, hasta el próximo jueves, una vez se juegue este miércoles por la tarde (18.30 horas) el partido de desempate de la eliminatoria de cuartos de final entre el AEK y el Nanterre, cita de la que saldrá el equipo que se clasifica como anfitrión para la Fina Four.

Solo 16 días para preparar el viaje

La verdad es que el tiempo apremia para preparar la logística de un desplazamiento masivo de estas características. Y es que la lucha por el título de la Champions de la FIBA se disputará el segundo fin de semana del mes de mayo, entre el viernes 9 y el domingo 11. Es decir, que solo habrá, a partir del miércoles, 16 días de margen para que los aficionados cajistas puedan preparar sus viajes y para que el propio club de Los Guindos decida si fleta un avión con plazas abiertas para sus aficionados.

La Basketball Champions League encara su fase definitiva. / BCL

Atenas-París

Oficialmente, el club no ha tomado ninguna determinación todavía respecto al viaje, esperando que el miércoles por la noche se sepa ya el destino definitivo, una vez concluya el partido de desempate del play off entre griegos y franceses. Pero sí hay algunos movimientos que aventuran que si la Final Four es en Atenas, la opción de un chárter sería muy probable, mientras que si la F4 es en París, el avión privado está casi descartado, ya que la oferta de vuelos directos Málaga-París es muy amplia, mientras que llegar a Atenas desde la capital de la Costa del Sol es más complicado y requiere hacer al menos una escala por el camino.

La "marea verde" solo puede esperar

Los aficionados cajistas que ya han decidido que acompañarán dentro de tres semanas al equipo en su intento de reconquistar el título continental del baloncesto FIBA solo pueden ahora esperar. Si definitivamente la Final Four es en Atenas y se confirma que hay chárter fletado por el club, la hoja de ruta será similar a la de hace ahora un año, cuando el equipo jugó en el Belgrado Arena de Serbia la Final Four de la BCL 2023/2024. O sea, que ese hipotético vuelo privado saldría la mañana del viernes 9 de mayo desde Málaga rumbo a Atenas y regresaría el domingo 11, una vez concluya la gran final, con la plantilla y el cuerpo técnico también a bordo, además de, ojalá, el trofeo continental.

La "marea verde" quiere acompañar al equipo a Atenas. / Gregorio Marrero

Aunque a priori pueda parecer que el número de aficionados cajistas dispuestos a acompañar al equipo en esta cita continental no apunta a ser muy numeroso, lo cierto es que tenemos el ejemplo muy reciente de la Copa del Rey de Las Palmas, el pasado mes de febrero, en el que fue sorprendente ver casi mil aficionados verdes presentes en el Gran Canaria Arena para apoyar al equipo, siendo la tercera afición más numerosa en el torneo, por detrás solo de la local y la de La Laguna Tenerife.

Final Four 2025

Para la Final Four de la BCL 2025 ya están clasificados, además del Unicaja, el Galatasaray de Estambul y La Laguna Tenerife. Turcos y canarios jugarán una de las semifinales del viernes 9 de mayo, mientras que la otra la disputará el Unicaja contra el ganador del AEK-Nanterre, lo que supone que el equipo de Ibon Navarro disputará el 9 de mayo su semifinal contra el anfitrión de la F4. Los horarios de los partidos de semifinales, del tercer y cuarto puesto y de la gran final se conocerán en los próximos días, una vez se haga oficial la sede del evento.

Suscríbete para seguir leyendo