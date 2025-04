Habemus Final Four: Atenas 2025

El Unicaja ya conoce el nombre de su rival en la Final Four de la Basketball Champions League 2024/25. El AEK griego eliminó este miércoles al Nanterre 92 en el tercer partido del play off de cuartos de final y se cruzará con el equipo malagueño en una de las semifinales del próximo 9 de mayo, en un horario todavía por confirmar. La otra "semi" será La Laguna Tenerife-Galatasaray, los otros dos equipos que completan la nómina de 4 elegidos para luchar por el título continental del baloncesto FIBA.

Sede oficial

La victoria contundente del AEK sobre el Nanterre supone que la FIBA ya puede hacer oficial lo que todo el mundo estaba esperando desde hace muchas semanas: la ciudad que acogerá la Final Four, del 9 al 11 de mayo, con el Unicaja como aspirante a revalidar la corona europea. París y Atenas eran las dos grandes candidatas después de que ciudades como Murcia se cayeran al quedarse fuera de los cuartos de final. Esta victoria del AEK confirma a la capital helena como ciudad organizadora y al Sunel Arena como pabellón oficial de la cita, una cancha con capacidad para 9.025 espectadores.

El equipo malagueño ya sabe lo que es ganar en el pabellón griego. Lo hizo en la propia BCL, durante la temporada 2022/23, ante una plantilla del AEK que nada tiene que ver con la de ahora. Aquel día, un 65-75 lució en el marcador para brindarle la victoria a los cajistas en un partido correspondiente al Round of 16. Esta temporada, el ganador de la semifinal del día 9 estará a solo 40 minutos más de alzar el ansiado título de la BCL.

Imagen exterior del Sunel Arena. / La Opinión

Un equipo de más a menos

El equipo de Dragan Sakota demostró su superioridad ante el Nanterre 92. Lo hizo ya en el primer partido de la eliminatoria y aunque cayó la semana pasada en Francia, en la segunda entrega de la serie, lo cierto es que hizo valer esta vez el factor cancha para mantenerse invicto ante sus aficionados. Son ya 8 partidos de BCL este curso en el Sunel y 8 victorias del AEK.

El equipo ateniense lo había intentado durante estas últimas temporadas, pero entre problemas económicos y cuestiones extradeportivas, se le había escapado la opción de llegar a una Final Four de la Champions. La apuesta de esta campaña ha sido definitiva para volver a la cima en Europa. De momento, ya están en el Top 4.

No fue el AEK un equipo de martillo desde los primeros compases de la competición. Empezó con un balance de 4-2 en la fase de grupos ante el Telekom Baskets Bonn, el Maccabi Ramat-Gan y el VEF Riga. Con la llegada del Round of 16, la historia ya fue otra muy distinta y los griegos dejaron atrás a Derthona Basket, FIT/One Wurzburg Baskets y Promitheas Patras, con un balance de 5-1 en la tabla. Estas últimas semanas tenía que cumplir con lo esperado y los helenos ya tienen "su" Final Four en sus manos.

El Unicaja ganó en 2023 en su visita al AEK. / UnicajaB/Fotopress

Semifinal de reencuentros

La semifinal entre el Unicaja y el AEK del próximo viernes 9 de mayo tendrá muchos alicientes. En el AEK, por ejemplo, juega un nombre muy recordado por la 'marea verde' como es Mindaugas Kuzminskas, cajista desde 2013 hasta 2016. Además, también viste de amarillo y negro -y no es Marcelinho Huertas- uno de los candidatos en la pugna por el MVP de la BCL con Tyson Carter: Hunter Hale. Ya se enfrentó en los cuartos de final del curso pasado al Unicaja, entonces con el Promitheas, y ahora llama a la puerta de la Euroliga con 15.4 puntos, 3.3 rebotes y 3.1 asistencias.

Kuzminskas vistió la camiseta del Unicaja tres temporadas. / L. O.

No obstante, el último golpe sobre la mesa lo dio el AEK con la llegada de Rayjon Tucker. Jugador con experiencia NBA -Philadelphia 76ers, Denver Nuggets y Milwaukee Bucks- y que ha dado el salto ahora a la BCL después de jugar esta temporada la Euroliga con la Virtus de Bolonia.

En definitiva, una eliminatoria apasionante con dos plantillas de mucho nombre. El Unicaja ya sabe lo que es vivir la gloria y la decepción en una Final Four. El AEK fue campeón de esta misma competición en 2018, precisamente en otra Final Four que se jugó también en Atenas, aunque en aquel caso en el pabellón OAKA. Ahora lo hace en casa, en su fortín del Sunel Arena, con el pulmón de miles y miles de aficionados que se dejarán la garganta en la grada. La cuenta atrás ya está en marcha. El 9 de mayo, todos los ojos de los aficionados cajistas estarán puestos en un gran AEK-Unicaja.