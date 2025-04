Así es el Sunel Arena, la pista en la que el Unicaja tratará de volver a ser campeón de Europa FIBA

La pugna por albergar la Final Four 2025 de la Basketball Champions League ha vivido varios capítulos durante los últimos meses. Desde finales de febrero quedó reducida la puja a tres ciudades: Vilnius (Lituania), Murcia y Atenas (Grecia). Con las eliminaciones prematuras en la competición del Rytas lituano y del UCAM, la gran favorita era la capital de Grecia. Incluso los propios dirigentes del AEK verbalizaron públicamente su intención de ser la mejor apuesta de todas las candidatas. Pero faltaba una última criba.

La BCL comunicó hace unas semanas que París se unía a la puja. Que el ganador del play off de cuartos de final entre el AEK y el Nanterre sería el equipo anfitrión de la Final Four 2025. Después de la victoria este miércoles del AEK y de la eliminación del Nanterre 92, eliminando así a París de la carrera final, el Sunel Arena de Atenas será, definitivamente, la cancha que acoja el segundo fin de semana del próximo mes de mayo la Final Four 2025 de la Champions del básket.

¿Cómo es el Sunel Arena?

El Sunel Arena, también conocido como Pabellón Olímpico Ano Liosia, es un estadio cubierto multiusos ubicado en Ano Liosia, al oeste de Atenas. Originalmente, se construyó para albergar eventos de artes marciales durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, aunque la instalación se ha adaptado para diversos usos, incluidos conciertos de música y otras actividades artísticas.

En mayo de 2019, el Gobierno griego decidió ceder el recinto a la Secretaría General de Deportes, con el objetivo de cedérselo posteriormente al AEK BC. Fue en 2021 cuando se convirtió en la sede del AEK de baloncesto para sus partidos de la Liga Griega y la Basketball Champions League.

Imagen interior del Sunel Arena. / Eurohoops

Tercer pabellón más grande de Grecia

El pabellón que albergará la próxima F4 tiene capacidad para 9.025 espectadores, aunque puede llegar a reunir hasta 11 600 espectadores en conciertos. Es el tercer pabellón de baloncesto más grande de Grecia, solo por detrás del OAKA en el que juega sus partidos el Panathinaikos y el pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo, sede de los partidos del Olympiacos, ambos equipos que representan al baloncesto griego en la Euroliga.

El Sunel Arena ya tiene experiencia en albergar importantes acontecimientos relacionados con el baloncesto. Y es que fue la cancha en la que se jugaron dos partidos cruciales de clasificación para la Copa Mundial FIBA 2023 para la selección masculina de baloncesto de Grecia. El 25 de febrero de 2022, Grecia consiguió una emocionante victoria por 72-71 contra Turquía. Un año después, el 24 de febrero de 2023, Grecia venció a Serbia por 97-92 en la prórroga, gracias a las actuaciones estelares del ahora baskonista Nikos Rogkavopoulos (28 puntos) y Dimitris Moraitis (23 puntos). Esos dos partidos se jugaron en la pista del AEK.

Grupo SUNEL, especialista en energías renovables

El 18 de septiembre de 2024, AEK BC y el Grupo SUNEL anunciaron una importante alianza para renombrar su pabellón como "Sunel Arena". Esta histórica colaboración marca la primera vez que un equipo de baloncesto griego vende los derechos de nombre de su estadio. Es el primer pabellón de Grecia en lograr una huella de carbono cero como parte de un proyecto de sostenibilidad a largo plazo. El acuerdo, de cinco años de duración, hasta 2029, refleja el compromiso medioambiental de AEK, con opción a extenderlo por 10 años más, hasta 2039. Sunel, un grupo energético que opera en 12 países, se especializa en energías renovables y soluciones de eficiencia energética.

Cita del 9 al 11 de mayo

Los ojos de todo el baloncesto FIBA mirarán el segundo fin de semana de mayo a Atenas y al Sunel Arena. Allí se jugarán el título continental el AEK, como equipo anfitrión, el Unicaja, La Laguna Tenerife y el Galatasaray. Un cartel de auténtico lujo para decidir la suerte de la Champions del baloncesto en este curso 2024/2025.