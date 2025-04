Yankuba Sima: “Tal vez estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva”

Yankuba Sima se ha convertido esta temporada en uno de los jugadores del equipo verde y morado que mejor ha evolucionado. Así lo ha expresado este miércoles en una entrevista para Radio Marca, donde además ha comentado otros temas relativos a la actualidad del club, como el partido contra el Barça del próximo domingo o la Final Four de la BCL, que se disputará entre el 9 y el 11 de mayo.

“Tal vez estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva. Me siento con mucha confianza”, ha afirmado el cajista. “Intento aprovechar todas las oportunidades que se dan e ir añadiendo cosas a mi juego. Cada uno en el equipo sabe cuál es su rol y yo intento dar el máximo. Ojalá seguir así y que todavía no se haya visto mi mejor versión”.

Barça-Unicaja en el Palau

La próxima parada del conjunto de Los Guindos es el Palau Blaugrana de Barcelona. Sobre el partido de este próximo domingo (18.30 horas), el pívot cajista apuntó: “El Barça llegará con más carga que nosotros, pero sus jugadores están acostumbrados a este ritmo de juego. En la temporada ya han hecho muchas semanas de doble jornada de Euroliga con partidos de ACB al final de la semana. Estaremos atentos a sus partidos contra el AS Monaco para saber cómo prepararnos lo mejor posible”. “Nosotros solo tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, en hacerlo lo mejor posible y esperar su mejor versión para estar preparados”, añadió.

Yankuba Sima en el último encuentro entre el Unicaja y el Barça en el Carpena. / Gregorio Marrero

El partido contra el Barça de Peñarroya es decisivo de cara al factor cancha en el play off liguero. Para el pívot gerundense es muy importante empezar esta fase en el Carpena: “De aquí a final de temporada cada partido es una final. Hay mucho en juego. Ganar este partido significaría ponernos tres victorias por delante del Barça, más el average. Tenemos que aprovechar el partido con la importancia que tiene y salir intensos para intentar seguir enganchados a los puestos de segunda y tercera posición. Todavía quedan bastantes jornadas y tenemos que estar finos”.

En el Palau, los de Ibon se reencontrarán con quien fue una pieza clave en el equipo hace dos temporadas: Darío Brizuela. Sobre él, Sima confesó que han hablado en los últimos días, aunque no sobre baloncesto. “Hemos hablado del Arsenal porque sé que es muy aficionado. Estoy muy contento por el rendimiento que está dando. Es compañero y amigo. Desde que ha llegado a Barcelona ha tenido su tiempo de adaptación, como todos, y ahora está jugando a un muy alto nivel. Obviamente es una de sus amenazas e intentaremos pararle”.

“La ACB es muy complicada. Los equipos son equipazos y el nivel es super alto y muy exigente, pero si somos capaces de intentar llegar en el momento clave con nuestra mejor versión, sabemos que somos capaces de ganar, porque hemos demostrado competir contra cualquier equipo”, añadió el jugador del Unicaja acerca de la posibilidad de ganar la liga. Sin embargo, los de Ibon llevan varias derrotas recientes fuera de casa: "Creo que se debe mucho a la defensa, que tenemos que mejorar muchísimo. Estamos consiguiendo muchísimos puntos y también nos están penalizando nuestros errores, pero creo que tenemos que mejorar mucho en esa faceta para sacar victorias fuera de casa".

Final Four de la BCL

El rival del Unicaja en la Final Four de la Basketball Champions League que se disputará entre el 9 y el 11 de mayo será el ganador entre el último choque entre AEK Atenas y Nanterre 92. “No tengo ninguna preferencia. El que gane el partido tendrá la Final Four en casa, así que cualquiera de los dos será muy complicado. Ambos equipos están donde están porque han hecho una gran temporada y no esperamos nada que no sea un partidazo y un partido muy complicado en la semifinal”.

“Cualquiera de los cuatro equipos tiene posibilidades de ganar. Al Tenerife lo conocemos muy bien. Contra Galatasaray hemos tenido la oportunidad de jugar dos veces esta temporada. Allí perdimos y aquí nos lo pusieron muy difícil. El ganador entre AEK y Nanterre también va a ser un rival súper complicado y capaz”, analiza el pívot. “Si la gente nos ve como favoritos es por todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es un halago, pero también es una responsabilidad. Nosotros vamos a salir al 100% y vamos a intentar ganarla”. Además, añadió que ser vigente campeón o los títulos “no sirven para nada” una vez comienza el partido.

Ambición

“Veo al equipo con la misma ambición desde que empezó la temporada y con muchas ganas de afrontar este tramo final”, valoró el pívot sobre el conjunto cajista.

El Unicaja ganó la BCL la pasada temporada 2023/2024. / Basketball Champions League

El gerundense ha tenido también tiempo para analizar a rasgos generales la situación del equipo, y se ha mostrado contento con el funcionamiento y el rendimiento. “Si fuera director deportivo, seguiría con los mismos jugadores”, confesó.

Considera que las lesiones de Djedovic y Ejim son “una pena”, pero asegura: “Este equipo siempre ha sacado los partidos adelante cuando ha tenido dificultades”.

Sobre su compañero polaco, Olek Balcerowski, Sima aseguró que lo ve “súper bien”. “Es muy trabajador y muy joven todavía. A cada jugador le toma un tiempo adaptarse. Yo también pasé por un momento complicado cuando hace dos años vine desde Venecia, donde estaba sin confianza y sin minutos. Puede ser complicado llegar a un equipo tan rodado y en el que nos conocemos tan bien, pero le vemos bien. Yo intento ayudarle en todo lo que puedo”.

Situación de Osetkowski

“Estamos todos un poco en la incógnita. No sabemos nada de lo que va a pasar con esa posible sanción. Solo nos queda el día a día. Trabajar y ser un equipo. Estar ahí en los momentos complicados tanto de Dylan como de cualquier otro. No todos los días son buenos para todo el mundo. Hay momentos en los que los jugadores se sienten mal o no están bien física o anímicamente. El staff técnico y los jugadores han hecho un gran trabajo en ser una familia y estar ahí para los momentos complicados de cada jugador”, ha comentado Sima sobre la sanción de su compañero Dylan Osetkowski. “Sería un batacazo para el equipo. Dylan es un jugador súper importante”.

Yankuba Sima en un entrenamiento de la Selección Española. / FEB

Eurobasket 2025

Sobre la posibilidad de competir en el Eurobasket este próximo verano y estar en los amistosos que se jugarán antes en el Palacio Martín Carpena, Yankuba Sima confirmó que jugar en la selección “siempre es un sueño, y más en el Carpena”. “Siempre que esté disponible y me llegue la llamada estaré listo para jugar con la selección. Ahora mismo estoy centrado en este tramo tan importante de la temporada. Cuando llegue el verano ya se verá lo que pasa”, finalizó.