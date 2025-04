¿La mejor Final Four de la historia de la BCL?

Unicaja, La Laguna Tenerife, AEK y Galatasaray van a escribir del 9 al 11 de mayo, en el Sunel Arena de Atenas, un nuevo capítulo en la trayectoria de la Basketball Champions League. Tres días mágicos de baloncesto, en un país insignia de este deporte como es Grecia, que deja sobre la mesa una pregunta muy clara: ¿estamos ante la mejor Final Four de la historia del torneo europeo de la FIBA?

Tres equipos con amplia trayectoria en Euroliga y el gran dominador de la BCL justifican la reapertura del debate, especialmente después de la clasificación de los helenos. Son cuatro rivales que saben lo que es ganar títulos continentales en los últimos años y que han colocado su nombre en lo más alto del panorama europeo, ahora en FIBA.

Precedentes

Para tener una visión completa de la evolución de lo que ha sido la Final Four de la BCL desde su creación, esta es la lista de equipos participantes. 2017: La Laguna Tenerife, Reyer Venezia, AS Monaco y Banvit. 2018: MHP Riesen Ludwigsburg, AS Monaco, AEK y UCAM Murcia. 2019: Virtus Bolonia, La Laguna Tenerife, Brose Bamberg y Telenet Giants Antwerp. 2020: San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza, AEK y JDA Dijon. 2021: San Pablo Burgos, SIG Estrasburgo, Casademont Zaragoza y Pinar Karsiyaka. 2022: La Laguna Tenerife, BAXI Manresa, Hapoel Holon y MHP Riesen Ludwigsburg. 2023: Unicaja, La Laguna Tenerife, Hapoel Jerusalem y Telekom Baskets Bonn. 2024: Unicaja, La Laguna Tenerife, Peristeri bwin y UCAM Murcia. 2025: Unicaja, La Laguna Tenerife, AEK y Galatasaray.

Tenerife-Galatasaray

La primera semifinal será La Laguna Tenerife-Galatasaray, un duelo de trayectorias muy distintas en la BCL. El conjunto de Txus Vidorreta es el dominador por excelencia de la competición con seis clasificaciones para la Final Four en su bolsillo. De las cinco que ya ha disputado, ganó el trofeo en dos (2017 y 2022), tras lo que vino la conquista de la Intercontinental en los años 2017, 2020 y 2023.

Shermadini realiza un mate ante el Derthona Basket. / BCL

El conjunto otomano, por su parte, se estrena este curso en la lucha definitiva por el título europeo. El Galatasaray ganó la Eurocup en 2016, dio el salto a la Euroliga y posteriormente firmó su traslado a la FIBA. Han sido muy importantes las apuestas económicas que ha realizado el club turco, pero no ha sido hasta esta temporada cuando el proyecto ha fructificado en busca de su primer trofeo en BCL.

Unicaja-AEK

En el otro lado, otras tantos títulos en las vitrinas de ambas entidades. El Unicaja, más allá de las competiciones domésticas, camina triunfante en Europa. Más allá de conquistar la Eurocup en 2017, es el vigente campeón de la BCL y de la Copa Intercontinental. Así que aspira a convertirse, junto al San Pablo Burgos, en el único equipo que ha ganado dos ediciones consecutivas de la Champions.

No anda especialmente lejos el AEK, aupado este año por el fortín del Sunel Arena. Los griegos conquistaron la BCL en 2018 y la Intercontinental en 2019. Ahora han colocado todos los cimientos sobre la mesa para colarse en la historia de la competición alcanzando la gloria como anfitrión.

Hunter Hale y el excajista Mindaugas Kuzminskas son dos de los peligros del AEK. / BCL

Sin complejos con la Eurocup

Con la Euroliga como primera e indiscutible mejor competición del Viejo Continente, como mínimo, se ha abierto el debate en los últimos años sobre cuál debe ser considerada su sucesora. La Eurocup se había mantenido inalcanzable casi por tradición, pero lo cierto es que el nivel de la BCL ha subido notables escalones con el paso de las temporadas. Solo hay que los precedentes de la Final Four.

Unicaja, La Laguna Tenerife, AEK y Galatasaray son los cuatro equipos mejor clasificados en la BCL. En el lado de la Eurocup, Hapoel Tel Aviv, Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket y Bahcesehir College Istanbul han sido los cuatro semifinalistas. Por lo que el baloncesto europeo del universo FIBA no tiene nada que envidiarle con su mejor Final Four de la historia.

En definitiva, argumentos más que suficientes para que, como mínimo, el debate esté sobre la mesa. Solo el baloncesto, del 9 al 11 de mayo en Atenas, tendrá la última palabra para sentenciar una cuestión que parece estar clara.