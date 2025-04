La BCL presenta la Final Four con recado a la Euroliga: "El 1% no pude gobernar el baloncesto"

La Basketball Champions League celebró este viernes, en el Sunel Arena de Atenas, la presentación de la Final Four 2025 tras confirmarse los cuatro equipos clasificados: Unicaja, La Laguna Tenerife, AEK y Galatasaray. Patrick Comninos, CEO de la BCL, y Makis Angelopoulos, propietario del conjunto heleno, fueron algunos de los protagonistas y dudaron en hablar de las conversaciones de la FIBA con la NBA, así como de la Euroliga.

La BCL y la NBA

Comninos se mostró fiel a los principios del baloncesto FIBA con respecto a la institución estadounidense: "Como BCL, estamos decididos a seguir nuestra estrategia. Las competiciones se basan en criterios competitivos. Los equipos lo han logrado gracias a sus éxitos en sus campeonatos nacionales. Para la FIBA, los campeonatos y las selecciones nacionales son su esencia y su ADN. El segundo es la universalidad. Se han visto equipos de destinos exóticos, pero eso ya es una marca registrada. En 9 temporadas, hemos tenido la participación de 126 equipos de 39 países. Esto demuestra el carácter de la BCL".

Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League. / BCL

No quiso pasar por alto de las conversaciones con la NBA y tampoco con la Euroliga: "La BCL está en conversaciones. Nos sentamos a la mesa con la NBA y la Euroliga, con cualquiera que esté dispuesto. Tenemos equipos con un nombre muy importante en las competiciones europeas. Creo que habrá novedades en el baloncesto europeo en un futuro próximo. Esto honra a todos los que hemos desempeñado un papel en la organización desde el principio".

Angelopoulos y la Euroliga

Makis Angelopoulos, propietario del AEK, también fue uno de los grandes protagonistas de la jornada en Atenas. No solo por ser el anfitrión de la Final Four de la BCL, sino también por sus duras reflexiones contra la Euroliga.

"Todo el mundo se ha dado cuenta de que hay baloncesto y un público importante fuera de la Euroliga. Hay 600 equipos participando en todas las competiciones. El 1% no puede gobernar el baloncesto", a lo que añadió: "La responsabilidad no es de Euroliga, Euroliga son 11 accionistas. No es de Bodiroga, es de los equipos accionistas, es culpa de ellos por crear esta situación. Estuve hablando con un presidente de un gran equipo y me dijo que yo tenía razón porque, por un lado, estamos destruyendo el baloncesto y, por otro, estamos perdiendo dinero. En algún momento esto tiene que cambiar. Las aguas estancadas se están ensuciando. No es posible seguir en esta lógica".

E insistió, igual que ha hecho Antonio Jesús López Nieto en numerosas ocasiones, en las desigualdades que se producen en la máxima competición: "No tiene sentido ir a la Eurocup. Si el AEK gana la Eurocup y juega la Euroliga, no conseguirá el contrato del Olympiacos o el Panathinaikos, no recibirá 4-5 millones, sino 100 mil euros. Incluso allí hay desigualdad".

Conversaciones fructíferas

Además, el presidente griego también valoró muy positivamente las conversaciones de la FIBA con la Euroliga: "Es un gran éxito para la FIBA llamar la atención de la NBA y convencerles de que es importante proteger los campeonatos nacionales. Este es el mayor logro de la FIBA, que las ligas nacionales deben ser apoyadas. Es importante convencer a los estadounidenses, que vienen de otra cultura, de otra liga, de que acepten las condiciones de juego que la FIBA quería en Europa".

Habrá que ver cómo se siguen desarrollando las semanas y las reuniones. Medios griegos ya han afirmado que existe una posibilidad muy importante de que representantes de la NBA desembarquen en Atenas para estar en la Final Four de la BCL. Puede ser entonces una semana clave para que las conversaciones avancen y aceleren la revolución en el baloncesto europeo.