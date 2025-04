Ibon Navarro: "Necesitamos vernos a nuestro máximo nivel competitivo"

Ibon Navarro compareció este viernes, a dos días del Barça-Unicaja en el Palau Blaugrana (domingo, 18.30 horas). Un partido marcado por el duelo directo entre el cuarto y clasificado de la Liga Endesa, por el play off de la Euroliga y la Final Four de la Basketball Champions League y por cumplir con un deseo inmediato en el vestuario malagueño: "Necesitamos vernos a nuestro máximo nivel competitivo".

Balance

"El Barça, ahora mismo, tiene a 6 ó 7 jugadores que están en el mejor momento de la temporada. Con lo cual, que sea el mejor momento para enfrentarnos al Barça... no lo veo igual. Sí es cierto que puedes pensar que con la semana que tienen con el play off, puede ser un buen momento, pero la experiencia nos ha enseñado que este tipo de semanas te pone en un modo competitivo y de ritmo tan alto que simplemente tienes que salir a la cancha y seguir jugando. Tú, en cambio, llevas parado toda la semana y te cuesta empezar. Lo que tenemos que intentar es hacer el mejor partido posible sin preocuparnos demasiado de si el Barça está bien, está mal o está cansado porque, al final, llevamos algunas actuaciones fuera de casa que no han sido todo lo buenas que nos hubiera gustado. Valencia es la que menos esperábamos que estuviéramos por debajo del nivel. Quedan pocos partidos para el final de liga regular, todos los equipos pelean por algo, nosotros también. Lo importante es acabar con las mejores sensaciones a nivel competitivo, quedar lo más arriba que podamos e intentar llegar con el mayor número posible de jugadores sanos y las sensaciones de estar cerca de tu máximo nivel competitivo".

El mejor Brizuela en el Barça espera este domingo a su exequipo, el Unicaja. / Valenti Enrich

Clasificación

"Es un partido importante porque estamos a dos victorias, no es un average excesivamente alto con siete puntos. Podríamos cambiar el cuarto y quinto puesto como ya hicimos hace dos años contra el Tenerife, que tampoco resultó clave".

Semana limpia de trabajo

"Ha sido una buena semana. Hemos descansado, hemos apretado mucho. El equipo ha trabajado muy bien. También creo que habíamos trabajado muy bien la semana de Valencia. Lo que se trata es que consigamos llevar las sensaciones que hemos tenido durante la semana al partido del domingo. A partir de aquí, tenemos dos semanas con el partido del Tenerife del día 1 y la Final Four después. Ya no habrá mucho tiempo para reajustar. Así que espero que lo hayamos hecho esta semana".

Dinámica Euroliga

"Yo, evidentemente, quiero que el Barcelona gane hoy, pero no porque juegue contra ellos, sino por muchos motivos: por gente que hay en la plantilla, por el entrenador... Los equipos españoles que lleguen lo más lejos posible a la Euroliga, sin duda. Van a tener que igualar el nivel físico del AS Monaco, que es muy alto. Creo que las sensaciones con las que llegaron eran mucho mejores que las que mostraron en el partido y ahora estarán mejor. Pensar que porque juegan dos partidos esta semana va a ser más fácil es un error. Estos dos partidos te ponen en un nivel competitivo y veremos a ver si los dos entrenamientos que hemos hecho esta semana van a ser más duros. Hay que ir, hay que jugar y ellos pueden salir con ese ritmo. En 10 minutos te pueden meter un baile, son suposiciones y baloncesto-ficción".

Ganar lejos del Carpena

"Nosotros lo que tenemos en mente es que queremos recuperar nuestra mejor versión competitiva, especialmente fuera de casa porque vamos a jugar la Final Four en casa de nuestro rival. Necesitamos vernos a nuestro máximo nivel competitivo, ganar es otra cosa, pero hay que hacerlo fuera de casa. Lo tenemos claro. Vamos a ver si conseguimos hacerlo el domingo".

Darío Brizuela

"Al final, todo lleva su tiempo. Aunque a veces tenemos mucha prisa por ver a jugadores a su máximo nivel, todo lleva su tiempo. Incluso para Darío, un jugador como él ha necesitado tiempo para adaptarse a Barcelona. Casualmente, las lesiones hacen que los roles en un equipo se tengan que mover y ahora, ante la baja de Lapro y Núñez, entre él y Punter están haciendo de '1' con un tipo de juego muy diferente, más directo, que a él le va mejor. Le veo muy bien, es uno de esos jugadores que está en el mejor momento de la temporada".