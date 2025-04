La NBA se apunta a la Final Four de la BCL

La Final Four de la Basketball Champions League 2025 va a ser el gran foco de atención del baloncesto europeo del 9 al 11 de mayo. Bien lo merece la mejor edición de su historia con la clasificación de Unicaja, La Laguna Tenerife, AEK y Galatasaray. Sin embargo, el evento de Atenas no solo va a ser protagonista en el Viejo Continente, sino que va a extender sus fronteras hasta el otro lado del charco.

En plenas negociaciones de la FIBA y la NBA por el futuro del baloncesto europeo, representantes de la liga estadounidense van a desembarcar en la capital helena para presenciar las semifinales La Laguna Tenerife-Galatasaray y Unicaja-AEK, además de la lucha por el tercer y cuarto puesto y, por supuesto, la gran final. Es decir, miembros de la NBA podrían ver en directa la reconquista continental del club de Los Guindos.

El Unicaja ya se prepara para la Final Four de la BCL. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

La NBA en Atenas

Según ha informado el periodista griego Christos Tsaltas, el AEK, anfitrión, ha invitado al comisionado de la NBA, Adam Silver, al comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum, y a todos los miembros de la junta directiva y resto de ejecutivos para presenciar la Final Four. Un acontecimiento histórico que demostraría las buenas relaciones han establecido la FIBA y los dirigentes estadounidenses en plena negociación por el futuro del baloncesto europeo.

A pesar de que ya haya empezado el play off de la NBA, no es una fecha la de la BCL que interfiera en demasía con la lucha por el reinado en Estados Unidos. Apenas se estarán jugando las semifinales de conferencia, por lo que Adam Silver y el resto de asistentes no tendrían ningún conflicto serio en el calendario para poder acudir a Atenas.

Atenas podría acoger nuevas reuniones entre la NBA y la BCL. / L. O.

¿Nueva comparecencia?

Además, el sábado de la Final Four, día reservado para la gala y otros compromisos, es un día que suele aprovechar Patrick Comninos para hacer balance de la temporada de la Basketball Champions League, así como otros asuntos de actualidad del baloncesto europeo. Está prácticamente asegurado que la NBA europea sea una de las cuestiones sobre la mesa, por lo que Adam Silver podría ser uno de los protagonistas para dar nuevos avances.

El CEO de la competición continental aseguró este viernes que habrá novedades "en un futuro próximo". ¿Es la Final a Cuatro el momento elegido como "futuro próximo"? Habrá que esperar para verlo. Lo que es seguro es que la llegada de la NBA a la BCL sería un hecho sin precedentes y una declaración de intenciones en la unión con la FIBA.