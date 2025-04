El Unicaja-Andorra marcará la Final Four de Djedovic y Ejim

El Unicaja va a visitar este domingo al Barça en el Palau Blaugrana sin ninguna novedad en la convocatoria, con los mismos 12 jugadores que ya estuvieron ante el Surne Bilbao Basket. Melvin Ejim y Nihad Djedovic se quedarán trabajando en Málaga para seguir trabajando en sus respectivas recuperaciones y el futuro más inmediato parece tener un claro objetivo: la visita del MoraBanc Andorra al Martín Carpena el próximo 4 de mayo.

Dos bajas seguras para Barça y Tenerife

El canadiense sufrió una lesión ante el Valencia Basket en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que el bosnio se unió a la enfermería verde y morada tras el partido en Italia contra el Pallacanestro Reggiana por una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Dos contratiempos muy sensibles que alteran los roles y los minutos de los jugadores exteriores, especialmente de cara a la Final Four de la Basketball Champions League.

Ibon Navarro contará con 12 jugadores para visitar al Barça. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Lo cierto es que son dos lesiones cercanas en el tiempo, pero que nada tienen que ver en los tiempos de recuperación. "La lesión de Djedo sigue su proceso, no le esperamos pronto. En el caso de Melvin, las noticias no son malas. Vamos a ver si pudiera estar contra Andorra", aseguró Ibon Navarro este viernes en rueda de prensa.

Unicaja-Andorra

Así que son bajas confirmadas para el encuentro de este domingo ante el Barça y también para la visita a La Laguna Tenerife el 1 de mayo. ¿Qué es lo que se puede esperar en adelante? Hay una cita marcada en rojo en el calendario del cuerpo técnico y también en el de Djedovic y Ejim: el Unicaja-MoraBanc Andorra del día 4. Una fecha que parece algo más real para el canadiense que para el bosnio según los tiempos que estiman en el club de Los Guindos.

Esa jornada 30 de la Liga Endesa será la última cita de los cajistas antes de poner rumbo a Atenas y, desde este viernes, también es la fecha que ha fijado Ibon Navarro para que los lesionados puedan apurar sus opciones de estar en la Final a Cuatro: "Si un jugador no está para jugar con Andorra, no va a jugar la Final Four".

Objetivo: Final Four

Así que los tiempos ya están sobre la mesa para que el róster pueda recuperar alguna pieza. Hasta Andorra, el Unicaja va a afrontar las complicadas visitas al Barça y a La Laguna Tenerife con los 12 jugadores que tiene sanos. El 4 de mayo es ahora la fecha sobre la que todo orbita de cara a que Djedovic y/o Ejim puedan vestirse de corto en el Sunel Arena. En caso contrario, el cuerpo técnico afrontará la cita sin el quebradero de cabeza de tener que descartar de la convocatoria a alguno de sus jugadores.