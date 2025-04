El Unicaja cae en el Palau, pero conserva el average a favor en la lucha con el Barça por la cuarta plaza (83-81)

Perdió el Unicaja en el Palau Blaugrana. Los hizo después de 40 minutos en los que estuvo casi siempre por detrás en el marcador, en un partido en el que le costó encontrar un buen ritmo de juego ante un rival que estuvo más fino en los momentos claves.

La derrota deja ahora a los de Ibon Navarro con solo una victoria de ventaja sobre los culés en la clasificación, pero que son realmente dos ya que la batalla por el average sí se la trae el Unicaja a su favor del Palau. Podía perder hasta por 6 puntos, por lo que este 83-81 permitirá a los verdes quedar por delante del Barça en caso de empate a victorias al acabar la Fase Regular. Del mal, el menos.

La verdad es que fue una pena porque las circunstancias invitaban a cierto optimismo. Ante un rival estaba más cansado y, probablemente, más preocupado por el play off de cuartos de final de la Euroliga, ganar no era ninguna utopía. Sobre todo porque este Unicaja nos ha acostumbrado en los dos últimos años a ser un equipo muy competitivo que no se arruga en las grandes ocasiones. Pero es que el Barça estuvo muy serio. No regaló nada, se dejó la vida en cada ataque, en cada defensa, en cada rebote. a pesar de una rotación de solo 10 jugadores. Una lástima no sumar en el Palau un triunfo que hubiera dejado la lucha por la cuarta plaza vista para sentencia, algo que ahora habrá que asegurarse en el último mes de Fase Regular.

Kalinoski lanza a canasta. / LaLiga

Primer tiempo

Entró muy bien el Unicaja al duelo. Muy concentrado atrás y con acierto. Le permitió ponerse 5-10. Respondió el Barça enganchándose al partido con muy buena actitud en defensa y de la mano de un Satoransky infalible. El base checo hizo 8 puntos en un pestañeo. Las rotaciones de Peñarroya y el acierto en el tiro exterior ayudaron a los culés a terminar el primer cuarto con la máxima ventaja a su favor, 24-18.

Probó Ibon con Tyson Pérez-Sima como pareja interior, la tercera distinta en solo 11 minutos de juego. Lo que realmente faltó fue acierto exterior, con tiros liberados que no entraron y también le penalizó al equipo regalar demasiados balones: 35-28.

Aparecieron Carter, un triple de Osetkowski y otro de Kalinoski para frenar la sangría y para igualar el marcador. Los primeros 20 minutos se cerraron con 2 abajo, 39-37 y todo por decidir para la segunda parte.

El Unicaja no hizo un buen partido en Barcelona. / LaLiga

Segundo tiempo

Seis puntos seguidos de Perry devolvieron la ventaja al Unicaja en el marcador. El Unicaja mandó por 5, 41-46. El Barça pareció dudar. Los tiros libres les dieron la vida a los de casa para reengancharse. El partido se igualó con ventajas mínimas para uno y para otro lado. El choque entró en los 10 minutos finales sin nada decidido, pero con los de Los Guindos por delante, 57-58.

El partido se embarró en el último cuarto. Costó un mundo conseguir canastas en los dos lados de la pista. Parra puso el +3 para el Barça y obligó a Ibon Navarro a pedir tiempo muerto, con 5,25 para el final, 69-66. Los culés se fueron de 6 gracias a un Parker muy acertado. El partido se puso cuesta arriba e incluso el average empezó a ser otra preocupación añadida.

El Barça se puso +5 con 38 segundos por jugarse. El partido ya entró en la guerra del average. Y en esa "otra" batalla, al menos, el Unicaja sí logró salir victorioso. Al final, 83-81, dos abajo que hacen buenos los 7 arriba del partido de la primera vuelta.

Balcerowski fue titular en el Palau. / LaLiga

Tenerife, próxima estación

Este próximo jueves, aprovechando la festividad del día del trabajador, el Unicaja y La Laguna Tenerife adelantan su partido de la jornada 31, que coincide con la Final Four de la BCL en Atenas. Será un partido importantísimo en la pista del equipo tinerfeño para ver si el Unicaja puede aguantar o no el envite por detrás del Barça camino del Top 4 de la Liga.