La BCL retoma este miércoles la venta de abonos para la Final Four

A solo ocho días de que comience la Final Four de la Basketball Champions League, ahora sí, la venta de los abonos para estar en el Sunel Arena del 9 al 11 de mayo ya es una realidad. Ya habrá tiempo de hacer análisis de las gestiones en los momentos importantes de la competición, pero lo cierto es que los abonados de Unicaja, La Laguna Tenerife, Galatasaray y AEK ya saben cuándo podrán disponer de sus entradas... con matices dentro de la 'marea verde'.

La plataforma de entradas con la que trabaja el conjunto heleno (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/final-4-powered-by-sunel/) ha sido el gran dolor de cabeza para la Basketball Champions League. Después de una Final a Cuatro con los focos puestos en aquellas gradas vacías del Belgrado Arena, la situación en los días previos no vuelve a ser mucho mejor. Y es que el lunes, minutos antes de que se pusieran a la venta los abonos y del posterior apagón en España, la BCL dio marcha atrás... hasta este miércoles.

Miércoles, reservado para abonados

Ahora, todo vuelve a ponerse en marcha, pero con muchas dudas a resolver aún en el club de Los Guindos. El proceso sigue siendo el mismo. Todos los socios o aficionados malagueños recibirán un código de acceso que se enviará a través del correo de electrónico para poder acceder a la compra. Ahora bien, es condición indispensable que estén registrados en el perfil web de la plataforma del club de Los Guindos.

Sin embargo, a esta hora, desde las oficinas no saben cuándo van a enviar ese código para que la 'marea verde' pueda seleccionar sus asientos. La situación no es la más idónea a ocho días de la competición y más cuando no es Atenas un desplazamiento sencillo desde Málaga. No obstante, el Unicaja tiene guardado un cupo para sus aficionados al igual que el resto de equipos participantes.

Así que este miércoles queda reservado para los abonados y será este jueves, a partir de las 12.00 horas, unos instantes antes de La Laguna Tenerife-Unicaja de la Liga Endesa, cuando se abra el proceso de compra para el público general del resto de zonas.

Precio de los abonos para la Final Four de Atenas 2025. / AEK

Precios y horarios

Además, también se ha desvelado el gran secreto del precio de los abonos. El más barato tendrá un coste de 145 euros, mientras que el más caro, a pie de pista, necesitará un desembolso de 1.500 euros. Todos ellos incluyen los cuatro partidos, las dos semifinales, la lucha por el tercer y cuarto puesto, y la gran final.

El partido entre La Laguna Tenerife y el Galatasaray será el que abra la cita el 9 de mayo a partir de las 17.00 horas (horario peninsular). El Unicaja-AEK será la segunda semifinal (20.00 horas). El encuentro por el tercer y cuarto puesto ha sido asignado a las 16.00 horas, mientras que la gran final pondrá el broche en el Sunel Arena desde las 19.00 horas.