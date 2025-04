La Laguna Tenerife, casi perfecto en Liga Endesa desde diciembre

El Unicaja y La Laguna Tenerife viven este jueves otro capítulo de su historia inseparable en los últimos años. Juntos han luchado por prácticamente todo: el título de la Basketball Champions League -como podrían hacer el próximo 11 de mayo-, cuartos, semifinal y final de la Copa del Rey, temporada regular y play off de la Liga Endesa... de todo. Sin embargo, no llega el conjunto de Txus Vidorreta en cualquier estado de forma a esta jornada 31, adelantada por la Final Four.

Un equipo casi perfecto

Los aurinegros están viviendo una temporada para la historia. En estos momentos, ocupan la segunda posición con un balance de 23-6 y cuatro victorias de diferencia con respecto a los verdes -cuartos-, pero el 2025 está yendo un paso más allá. El Tenerife perdió el pasado 15 de diciembre contra el Joventut por 93-86. Desde entonces, no sabe lo que es perder un partido en Liga Endesa contra un rival que no sea el Real Madrid.

UCAM Murcia (82-74 y 77-78), MoraBanc Andorra (83-92 y 96-84), Casademont Zaragoza (106-97 y 89-93), Surne Bilbao Basket (86-75 y 65-75), Bàsquet Girona (100-80), Dreamland Gran Canaria (67-70), Río Breogán (96-83), Joventut (82-81), Barça (92-95), Covirán Granada (95-87), Baskonia (89-93) y Leyma Coruña (92-83) son los equipos a los que ha derrotado con el paso de las semanas el próximo rival del Unicaja. De hecho, una decena de esos encuentros fueron consecutivos, convirtiéndose en la mayor racha de triunfos de la historia del club en ACB.

Real Madrid

Desde ese 15 de diciembre, tan solo hay dos lunares en una trayectoria impresionante, ambos pertenecientes al Real Madrid. El líder de la Liga Endesa es el único rival que ha conseguido derrotar al Tenerife. Lo hizo, en primer lugar, en la jornada 16 por 96-86, mientras que mantuvo esa superioridad también en el Santiago Martín, el 13 de abril, por 68-79.

Huertas-Shermadini, al mando

Nada ha cambiado en estos meses de exhibición por el baloncesto doméstico. Es innegable que jugadores como Aaron Doornekamp, Bruno Fitipaldo, David Kramer, Thomas Scrubb o Tim Abromaitis aportan un plus de rendimiento, pero los faros siguen siendo los mismos que el curso pasado, el anterior y todos los que llevan formando dupla: Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini.

Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini vuelven a liderar otro año más al Tenerife. / ACBPhoto

El base brasileño, que cumplirá 42 años a final de mayo, está protagonizando 14.6 puntos, 7.3 asistencias y 16.7 de valoración esta temporada en Liga Endesa. Números casi insultantes con el desgaste físico que supone dirigir el juego de su equipo y con todos los focos puestos sobre su defensa. El georgiano, por su parte, no tuvo un inicio de campaña desternillante, pero ya está donde se le espera: 11.8 puntos, 4.4 rebotes y 16.9 de valoración. Ahora, con muchos más minutos tras la lesión de Fran Guerra.

Habrá que ver qué es lo que tiene preparado el Unicaja. Mucho necesitará para volver a ganar a domicilio por primera vez desde el 11 de enero ante el Bilbao Basket. Así que este jueves, desde las 13.30 horas -horario peninsular-, todos los focos puestos en un partido que se puede volver a repetir el próximo 11 de mayo con otro título de por medio.