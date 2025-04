La Laguna Tenerife-Unicaja: deberes en ACB antes de Atenas

Este jueves, 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajador y la Liga Endesa no podía haber colocado un partido en el que los dos equipos hayan trabajado más en los últimos años para competir cara a cara con los transatlánticos. Unicaja y La Laguna Tenerife. La Laguna Tenerife y Unicaja. Cita de gala, a partir de las 13.30 horas (horario peninsular) en el Santiago Martín, en el adelanto de la jornada 31 por la coincidencia con la Final Four de la Basketball Champions League.

Europa, mantener el legado español en la competición continental de la FIBA o Atenas son algunas de las cuestiones que aparecen en la inmediatez de ambos equipos. Es lo que pasa cuando están a 80 minutos de incorporar a sus vitrinas un nuevo trofeo. Antes se van a cruzar dos dinámicas similares, pero algo distintas en lo que se refiere a la ACB.

Novedades en el Unicaja

No atraviesa el Unicaja su mejor momento y mucho menos a domicilio. De hecho, no sabe lo que es ganar lejos del Martín Carpena desde el 11 de enero y no parece el Santiago Martín el lugar más cómodo, en el que no hay un triunfo de los verdes desde 2019 en temporada regular. No obstante, es un partido muy señalado para recuperar sensaciones, volver al camino de la victoria y llegar así a la Final Four con el empujón de haber ganado a un rival directo.

No lo va a tener fácil Ibon Navarro este jueves en una jornada de buenas y malas noticias en la convocatoria. Empezando por el apartado negativo, Nihad Djedovic continuará al margen por su lesión en el gemelo y también estará fuera Kameron Taylor, después de su reciente paternidad. A partir de ahí, vuelve a viajar con el equipo Melvin Ejim tras aparcar las molestias en el bíceps femoral, aunque no se espera que juegue frente al Tenerife y pueda hacerlo ya el domingo ante el Andorra.

Versión mejorada y tradicional del Tenerife

Con todo eso, no hay que explicar ni la magnitud de la plantilla que hay enfrente ni tampoco la temporada que está viviendo. Lo cierto es que hay cosas que nunca cambian de la mano del liderato de Marcelinho Huertas (14.6 puntos, 7.3 asistencias y 16.7 de valoración) y Giorgi Shermadini (11.8 puntos, 4.4 rebotes y 16.9 de valoración). Aunque otros nombres como David Kramer (13 puntos, 2.2 rebotes) o Thomas Scrubb (7 puntos, 3.5 rebotes) han impulsado a los habituales Bruno Fitipaldo, Aaron Doornekamp, Jaime Fernández o Tim Abromaitis.

La pareja Marcelinho Shermadini, una de las claves de La Laguna. / ACBPhoto-Mariano Pozo

No obstante, no viven los de Txus Vidorreta una temporada ‘normal’, sino que van camino de la mejor de su historia. Por lo pronto, ocupan la segunda posición (23-6) y la campaña 2024/25 llevará la firma de la mejor racha de victorias en Liga Endesa, alcanzando la decena. Por si fuera poco, viven en estado de gracia desde el pasado mes de diciembre. Solo el Real Madrid sabe lo que es ganar al Tenerife desde la jornada 12. ¿Será el Unicaja el siguiente?

¿La previa de un título?

Tampoco es un partido aislado. Nunca lo es un encuentro entre cajistas y tinerfeños, pero menos cuando ambos equipos aspiran a verse las caras el 11 de mayo. Nadie querrá hablar aún de Atenas porque hay cosas importantes en juego en el partido de este jueves, pero el horizonte apunta a esa posible finalísima entre ambos conjuntos por el título de la BCL. Ahora bien, antes deberán superar dos semifinales durísimas como son La Laguna Tenerife-Galatasaray y Unicaja-AEK.

Así que Canarias puede ser la previa de Atenas. Los malagueños necesitan recuperar sensaciones, también resultados y subir marchas en el penúltimo encuentro antes de poner rumbo al que puede ser su cuarto título del curso. ¡Atentos al reloj! A partir de las 13.30 horas.