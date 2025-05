Ibon Navarro: "Hemos sido justos ganadores porque hemos hecho un partido muy serio"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja en la pista de La Laguna Tenerife. El técnico cajista se mostró "muy contento", siendo "justos ganadores" ante el segundo clasificado de la Liga Endesa y aseguró sobre las críticas locales por el arbitraje: "No hemos estado a un nivel físico extremo porque no teníamos jugadores para poder hacerlo".

Balance

"Muy contento por la victoria en una cancha que sabemos que es difícil. Históricamente, no es muy propicia para sacar victorias. Hemos hecho un partido muy serio. Hemos perdido el control un poco al final del primer cuarto cuando La Laguna Tenerife ha encadenado mucho acierto de tres puntos, al comienzo del segundo cuarto con dos acciones seguidas de 2+1, otra más cuando no estábamos en uno. Había cosas que queríamos hacer bien y en ese momento perdimos un poco el control. Creo que hemos vuelto a estar muy serios, muy sólidos. El equipo ha encontrado la manera de jugar sin dos exteriores como Djedo y Kameron, más la ausencia de Melvin con la ayuda de Osetkowski jugando al '3'. En la segunda parte, hemos continuado en la línea, sin muchísima brillantez, pero estando muy sólidos atrás, limitando los buenos tiros que muchas veces consigue La Laguna Tenerife. Nos ha costado, seguramente, una actuación estelar de Shermadini, Curiosamente, al final del partido, con dos bases, hemos perdido un poco el control. A ellos les ha aparecido una acción de volver al partido, pero hemos sido justos ganadores porque hemos hecho un partido muy serio".

Nivel físico

"Nosotros no hemos estado a un nivel físico extremo porque no teníamos jugadores para poder hacerlo. Hemos ido en momentos a una defensa más conservadora, a utilizar más nuestro tamaño porque jugamos con los 12. Echando de menos a dos jugadores exteriores, no podíamos tener ese nivel físico. Al final, es posible que hayamos estado más duro que ellos por el número de faltas y de tiros libres de los dos equipos, pero no creo que hayamos estado a ese nivel hoy porque no podíamos".

El Unicaja controló muy bien a Kramer. / Emilio Cobos (ACB PHOTOS)

David Kramer

"Nosotros teníamos que utilizar nuestras armas y, seguramente, La Laguna Tenerife es el mejor equipo, ya no digo de la ACB, sino de fuera generando buenos tiros abiertos. El volumen de tiros no contestados que ellos generan desde el pick and roll es altísimo. Evidentemente, tienen a un jugador que está en un estado de forma tremendo como es David Kramer, genera en salidas de indirectos, es muy peligroso, muy sólido en defensa. Le puedes controlar hasta donde puedes controlar. Si tú dejas a La Laguna Tenerife generar sus tiros abiertos, no suele haber partido".

Kendrick Perry

"Es verdad que ha tenido un momento maravilloso al final del tercer cuarto. Llevamos unos partidos que parece el momentum del partido. No tiene que ser necesariamente al final del partido, muchas veces se deciden antes con este tipo de acciones. Ha aparecido él y ha abierto una brecha que ha sido decisiva. Llevamos partidos perdiendo igualados porque en esos momentos estábamos fallando canastas sencillas o porque nos estaban metiendo alguna canasta tonta, pérdidas, rebotes... Afortunadamente, hemos estado bien ahí y hemos mantenido en el último cuarto".

Clasificación

"Nosotros estamos bastante lejos de La Laguna Tenerife en la clasificación, aunque le hayamos ganado los dos partidos. Estamos lejos de Valencia, estamos lejos de Tenerife. Nosotros lo que queremos es intentar recuperar un buen tono general. Hemos seguido con esa línea de progresar en muchas cosas, nos ha servido para poder ganar. La idea de Andorra es mantener lo de hoy y mejorar alguna cosa más para llegar a esa Final Four en Atenas y el esprint final de La Liga. Si por el camino pasan cosas, que los últimos cuatro o cinco partidos de Liga suelen pasar cosas raras, pues estarán, pero la segunda vuelta de La Laguna Tenerife es brutal. Sin hacer partidos brillantes ganan porque juegan muy bien. No les veo perdiendo para que les podamos coger. Más allá de la clasificación, asegurar el factor cancha en la primera eliminatoria puede ser importante o no. Si os acordáis, teníamos factor cancha en contra con Tenerife y ganamos. Lo importante son las sensaciones con las que llegas al play off".

Final Four

"Ojalá que nos veamos los dos y que sea en la final, no en el tercer y cuarto puesto. Tendremos partidos muy difíciles en semifinales, ojalá le demos un capítulo más a esta rivalidad de los últimos años".