Marcelinho carga contra el Unicaja: "Se premia la fisicalidad, jugar duro y repartir"

Después de la comparecencia de Ibon Navarro, sorprendió en rueda de prensa Marcelinho Huertas. No es habitual en Liga Endesa que un jugador decida hablar con los medios, pero el base de La Laguna Tenerife salió y no dejó títere con cabeza para cargar duramente contra el Unicaja y el arbitraje en la victoria de los malagueños en el Santiago Martín.

"Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Parece que cada día el baloncesto es menos baloncesto y se premia la fisicalidad, jugar duro y repartir independientemente del criterio arbitral. Cada vez hay menos baloncesto y juego más duro, sin libertad de movimiento, con agarrones y empujones. Sé que el baloncesto es un deporte físico, siempre lo ha sido, pero lo que ha cambiado en los últimos años es una barbaridad. Siempre se premia al equipo que juega más duro más que al que mejor pueda jugar al baloncesto. El Unicaja ha hecho un partidazo, pero es algo que deberíamos todos pensar. El baloncesto siempre ha sido espectáculo y talento, parece que cada día hay menos porque no se permite, se juega a otro estilo", defendió el brasileño.

Balance de faltas

Y dio paso a la relación de faltas durante el partido. Los números son claros. El trío arbitral señaló 27 faltas al Unicaja por las 19 de La Laguna Tenerife, siendo 24 los tiros libres que lanzaron los locales por los 13 de los malagueños. Pese a todo, el base canario no se mostró satisfecho con el arbitraje, donde recibió una técnica a mediados del segundo cuarto.

"No sé cómo han sido las faltas. Unicaja ha hecho más faltas que Tenerife, pero, ¿cuántas más habrán hecho que no han pitado? No pido que nos ayuden a nosotros ni a ningún equipo, que se exija un criterio igual a los dos lados y que se juegue al baloncesto. Los agarrones y empujones lejos del balón, y todo lo demás, que nunca han existido en baloncesto, sean para otro deporte. La gente incluso no disfruta de ver un partido así, el público quiere ver espectáculo, equipos que juegan bien, que se puedan hacer cosas como se hacía en un pasado reciente".

Intentos de remontada

No se quedó ahí Marcelinho Huertas. "Nosotros tratamos de intentar utilizar herramientas para que se vean las cosas claras. Sabemos cómo van a ser, pero al final podemos hacer las cosas hasta cierto punto, lo demás está fuera de nuestras manos", y culminó: "El partido ha sido lo que ha sido. Siempre que nos acercamos de verdad... no quiero hablar. Todo lo que ha sido dudoso a nivel arbitral siempre ha caído de un lado".