Ibon Navarro: "Lo que tenga que decirle a Marcelinho de sus quejas se lo diré a él personalmente, no a través de la prensa"

Ibon Navarro compareció este viernes en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena para hablar de la previa del partido del domingo contra el MoraBanc Andorra. El técnico cajista, antes de entrar a analizar el duelo contra el equipo de Joan Plaza, fue cuestionado por las duras palabras de Marcelinho Huertas, tras finalizar el partido contra el Unicaja del jueves, en las que el base brasileño se quejó del nivel de intensidad defensiva del equipo cajista: "Siempre se premia al equipo que juega más duro más que al que mejor pueda jugar al baloncesto".

Ibon, comedido

El técnico cajista no quiso entrar en ninguna discusión respecto a las palabras del jugador del equipo tinerfeño: "Ya no es por lo que ha sido y ha hecho, sino por lo que todavía es y hace. Marcelinho me merece el máximo respeto y tengo con él una magnífica relación como para andar contestándole a través de la prensa. Cuando se calmen las aguas hablaré con él, si es que tengo algo que decirle. pero no lo voy a hacer a través de vosotros. Por el respeto que le tengo a él y por la relación que tengo con él".

Ibon Navarro, enrenador del Unicaja / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El técnico cajista entiende que cada uno vea el partido a su manera: "Al final cada uno ve el partido desde su punto de vista. Ellos lo ven desde el suyo y nosotros lo vemos desde el nuestro. Habrá que esperar el informe arbitral y que diga si realmente está justificado que se quejen porque evidentemente nosotros tenemos una lectura del partido y ellos tienen la suya. Es debatible. Todo es debatible. Son el segundo equipo con mayor diferencia de tiros libres a favor y en contra y el equipo con mejor porcentaje de faltas por posesión de la Liga. Es debatible que no se sientan protegidos. Pero tanto con Marcelinho como con Txus Vidorreta, lo que tenga que hacer lo haré con ellos, no a través de vosotros. Porque además no sé a qué se refieren. Si es un ataque a los árbitros, a nosotros, a mí o al baloncesto universal. Ya habrá tiempo con un café, una cerveza o lo que haya que hacer"

¿Frustración por las últimas derrotas de La Laguna con Unicaja?

Cuestionado sobre si esas declaraciones tan desafortunadas pueden ser fruto de las derrotas importantes que el Tenerife ha sufrido frente al Unicaja en las últimas temporadas, el técnico cajista volvió a echar balones fuera: "Yo me preocupo del Unicaja, no me preocupo del Tenerife. Hemos jugado muchos partidos importantes contra ellos, unas veces han ganado ellos y otros nosotros. Este jueves, precisamente, solo teníamos 5 jugadores exteriores y por eso no pudimos tener un nivel de exigencia física como habitualmente. Con esas bajas no se puede jugar al nivel físico que nos gusta. La pregunta (de si son declaraciones fruto de la frustración) debéis hacérsela a ellos".