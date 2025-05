¿Jugarán Nihad Djedovic y Melvin Ejim la Final Four de la BCL?

Es la pregunta del millón en lo que se refiere a la actualidad estrictamente deportiva del Unicaja, a solo 7 días para que arranque la próxima semana la Final Four de la Basketball Champions League. ¿Jugarán Nihad Djedovic y Melvin Ejim en Atenas?...

Estas próximas 48 horas serán decisivas para poder contestar a esa pregunta. La última información oficial al respecto la dio Ibon Navarro en la rueda de prensa previa a la visita liguera del Unicaja el pasado fin de semana al Palau Blaugrana del Barça: "La lesión de Djedovic sigue su proceso, no le esperamos pronto. En el caso de Melvin Ejim, las noticias no son malas"...

Ejim, mejores sensaciones

Si nos atenemos a las sensaciones, la verdad es que el regreso del canadiense parece mucho más posible que lo del exterior bosnio. El ala-pívot viajó este jueves con el resto del equipo a La Laguna para jugar (y ganar) al Tenerife de Txus Vidorreta. No jugó el internacional con Canadá ni un segundo en el Santiago Martín, pero al menos estuvo en la convocatoria, sobre todo por la ausencia a última hora de Kameron Taylor debido a su reciente paternidad.

Melvin Ejim / ACBPhoto-Mariano Pozo

Unicaja-MoraBanc, cita clave para Djedovic y Ejim

Lo que sí es seguro es que el partido de este próximo domingo contra el MoraBanc Andorra marcará el "sí" o el "no" de ambos jugadores de cara a la Final Four. Ibon Navarro ya ha verbalizado que el que no esté en condiciones físicas este próximo fin de semana no llegará a tiempo para jugar por el título de la Champions de la FIBA. "Si un jugador no está para jugar con Andorra, no va a jugar la Final Four", aseguró Ibon. Así que la convocatoria del domingo será una radiografía perfecta de lo que está por venir la próxima semana.

Nihad Djedovic. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Objetivo: Final Four

Los tiempos están sobre la mesa para que el róster pueda recuperar alguna pieza. Este 4 de mayo, frente al MoraBanc Andorra, es la fecha en la que todo se decidirá. Con una plantilla de 14 jugadores, Ibon Navarro deberá hacer dos descartes en cada uno de los dos partidos que jugará el equipo en la F4 del próximo fin de semana en la capital griega. Djedovic y Ejim han sido estas últimas semanas los que se han quedado fuera por sus respectivos problemas físicos. La gran cita continental arrancará para los verdes el viernes de la próxima semana, a partir de las 20 horas, con la semifinal frente al anfitrión AEK. ¿Llegará a tiempo alguno de los dos?...