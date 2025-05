Unicaja-MoraBanc Andorra: examen de continuidad

Ya aparece en el horizonte ese segundo fin de semana de mayo con Atenas preparada para acoger la Final Four de la Basketball Champions League. Estar era uno de los grandes objetivos del Unicaja, pero antes toca seguir este domingo (12.30 horas/Movistar) con la jornada 30 de la Liga Endesa. El último partido antes de poner rumbo al Sunel Arena. Un examen de continuidad en el Martín Carpena ante el MoraBanc Andorra de Joan Plaza.

Es un examen de continuidad porque las sensaciones que dejó el equipo ante La Laguna Tenerife no pudieron ser mejores. Si el 78-91 ya da muestras de una ventaja solvente, los de Ibon Navarro volvieron a cerrar un partido redondo ante un rival directo. Fue la victoria precisa en el momento justo para despejar dudas antes del reto continental. Así que este domingo tiene que ser el día para cerrar una semana ‘perfecta’ dejando claro que lo del Santiago Martín fue parte de una tendencia que va hacia arriba.

Altas y bajas

Puede que el cuerpo técnico cuente con los mismos 12 protagonistas. Nihad Djedovic no se vestirá de corto hasta después de la cita de Atenas y Kameron Taylor apunta a ser el segundo descarte contra el equipo del Principado. El estadounidense ha sido padre recientemente y el entrenador cajista no cree recomendable, con la Final Four en el horizonte, que juegue después de varias noches en el hospital.

Melvin Ejim volverá a vestirse de corto ante el Andorra. / ACBPhoto/M.Pozo

Sí parece que va a hacerlo Melvin Ejim. El canadiense se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda el Domingo de Ramos contra el Valencia Basket y su fecha de vuelta puede ser este Día de la Madre. Llega justo y tendrá muy controlados los minutos, pero es una gran noticia confirmarle para la BCL y sumar una pieza que pueda rendir en el ‘3’, aunque Dylan Osetkowski se confirmó en Canarias como otro recambio óptimo en el puesto de alero.

MoraBanc Andorra

En definitiva, serán las mismas 12 piezas que vencieron al Tenerife y que ahora buscarán superar al MoraBanc Andorra. Un equipo liderado por Jerrick Harding, el mejor anotador de la Liga Endesa, con 20.5 puntos de medio. Shannon Evans (13.1 puntos, 4.7 asistencias, 3 rebotes), Sekou Doumbouya (11.3 puntos, 4.4 rebotes) y Kyle Kuric (10.1 puntos) completan una línea exterior de mucha pólvora. Ben Lammers (8.2 puntos, 4.8 rebotes, 1.2 tapones) y Felipe dos Anjos (4.4 puntos, 2.8 rebotes) y Nikos Chougkaz (9.1 puntos, 5.7 rebotes) apuntalan un juego interior de talento y centímetros.

Como curiosidad, es un partido de muchos reencuentros, pero hay un nombre muy especial para la ‘marea verde’. Este domingo, casi por primera vez, vuelve al frente de un equipo rival Joan Plaza, el entrenador que más partidos ha dirigido en el club de Los Guindos. Solo ha regresado una vez desde su salida en 2018 y fue en 2020, con el Palacio vacío por la pandemia. Por lo que también será un partido muy especial para el catalán.

Con un ojo en el AEK

No obstante, también habrá que tener un ojo en el AEK. El rival del Unicaja en la Final Four también juega este domingo, las semifinales del play off de la liga helena, a partir de las 16.15 horas, contra el Olympiacos, en el último partido previo para los de Dragan Sakota. Necesitaron de una prórroga para eliminar al PAOK en los cuartos de final, pero tiene ante sí otra competición en la que están entre los cuatro mejores de la competición, ahora con el reto de eliminar a un equipo que está a dos partidos del título de la Euroliga.

Así que este domingo, a partir de las 12.30 horas, vuelve el baloncesto al Carpena con un examen de continuidad para confirmar sensaciones antes de poner rumbo a Atenas e iniciar los dos últimos pasos para reconquistar el trono de la BCL.