Ibon Navarro, sobre las lesiones de Balcerowski y Perry: "Estoy preocupado"

Podría haber tenido Ibon Navarro una rueda de prensa plácida con la victoria ante el MoraBanc Andorra, pero las lesiones fueron las grandes protagonistas. Especialmente, de cara a la Final Four de la Basketball Champions League que arranca el viernes. El técnico del Unicaja se mostró muy contento por el partido del equipo, pero también "preocupado" por las lesiones de Kendrick Perry y Olek Balcerowski, cupo: "Ya tendría narices que siendo 14 jugadores juguemos con 11", aseguró.

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Sabíamos que iba a ser muy difícil ante un equipo que está jugando muy bien en las últimas jornadas con un espíritu competitivo muy alto. El partido podía tener muchos problemas con la tendencia del Andorra de jugar con tres pequeños en la línea exterior y hemos hecho una primera parte muy buena a nivel ofensivo. Creo que 17 asistencias en la primera parte. Hemos estado muy bien en las cosas más básicas que para nosotros son claves. Después empezamos mal delante, atrás nos mantenemos. La cuarta falta de Tyler y la técnica más la lesión de Perry lo que ha hecho es acrecentar los problemas. Nos hemos encontrado sin jugadores exteriores. Hemos ido encontrando soluciones. Está bien que nos pase porque nos pone en problemas y encontramos soluciones. El acierto ha bajado porque nos ha obligado a jugar a otras cosas, también a sujetar a jugadores de velocidad, movilidad. El equipo ha hecho un esfuerzo. Hemos conseguido limitar la anotación de Andorra en segundas opciones, a pesar de que hemos sufrido en el rebote ofensivo. Es una victoria importante para afianzarnos en el cuarto puesto, ver si tenemos alguna opción de subir. Quedarnos con los 20 minutos primeros con situaciones normales. Después hemos conseguido responder".

Olek Balcerowski se llevó este domingo un notable vendaje. / V. Coronas

Lesiones

"Prefiero ser cauto con Kendrick. Se ha dado un golpe importante y le dolía mucho la cadera. Olek Balcerowski se ha ido en el descanso al hospital a hacerse una prueba en la mano, es cupo. Estoy preocupado. A los médicos les he visto más tranquilos, tendré que intentar estar más tranquilo. Me preocupa que Kendrick no haya podido volver. Ya tendría narices que siendo 14 jugadores juguemos con 11".

Sensaciones

"Me quedo con las sensaciones de la primera parte, que son de seguir creciendo en cosas importantes, más que la victoria de cara al partido del viernes. Lo importante son las sensaciones de que el equipo está en esa línea de seguir creciendo en las cosas más importantes para nosotros".

Momento clave de la temporada

"Nosotros no tenemos problemas de autoestima. Queremos descubrir si lo que hemos estado haciendo nos vale y ahora llega el momento. Llevamos un mes en el que sabemos que viene lo que toca, hemos apretado para intentar llegar bien, apretar cuando hay que apretar, que no se haga la temporada larga. Hay partidos donde ya sí tienes que estar al 100% y ese día vas a estar al 100%. Sabíamos que necesitábamos este mes de exigirnos al máximo. Creo que vamos a llegar bien, el equipo va a llegar donde queríamos llegar".

Kameron Taylor

"Iba a llegar a las 7 de la mañana, pero ha tenido problemas en el vuelo y ha perdido el enlace. Vendrá con mucho sueño".