Unicaja, AEK, La Laguna o Galatasaray: ¿Quién es el favorito para ganar la Final Four de la BCL 2025?

La cuenta atrás para la Final Four de Atenas 2025 está en su semana final. Este próximo viernes 9 de mayo arrancarán las semifinales de la cita a 4 por el título de la Basketball Champions League 24/25 en el Sunel Arena de Atenas. La Laguna Tenerife-Galatasaray (17 horas) y AEK-Unicaja (20 horas) son las dos semifinales de las que saldrán los nombres de los finalistas que el domingo 11 se jugarán el título continental, en una cita con pronóstico muy abierto con los cuatro equipos que mejor baloncesto han practicado durante el presente curso continental.

Cuatro participantes y cuatro favoritos

A solo unos días para que arranque el evento, la pregunta que se hacen todos los aficionados es ¿quién es el favorito para levantar el título europeo? ¿El vigente campeón Unicaja? ¿El subcampeón Tenerife? ¿El anfitrión AEK? ¿Un Galatasaray en su mejor momento deportivo en varias temporadas?... La verdad es que la pregunta que debemos hacernos, más bien, es... ¿hay realmente un favorito claro para el título de la BCL 24/25?

El trayecto ha sido largo. Por el camino se han quedado aspirantes serios a estar en esta cita final como UCAM Murcia, Rytas Vilnius o Telekom Bonn, entre otros. Estos son los cuatro protagonistas que quieren ser campeones de Europa el próximo domingo:

Unicaja

El Unicaja defiende el título logrado el año pasado en Belgrado. Pero no va a ser fácil repetir lo de hace ahora 12 meses. Es verdad que los de Ibon Navarro han hecho una gran BCL, quedando campeones de grupo en la primera fase, también en el Round of 16 y solventando por la vía rápida su cruce de cuartos de final contra el Pallacanestro Reggiana. Han ganado ya tres títulos en lo que va de temporada y aparecen en todas las quinielas como aspirantes serios al trono, pero esta vez no con tanta claridad como pasó en la cita de Belgrado 2024. Jugar la semifinal en la pista de su rival (AEK), por ejemplo, supone un hándicap serio en las aspiraciones de un Unicaja que llega a Atenas, eso sí, en un gran momento de juego.

El Unicaja celera una victoria en el Martín Carpena. / Gregorio Marrero

AEK

El equipo griego ha hecho una gran temporada en la BCL. También fue campeón de su grupo en la primera fase y en el Round of 16, superando al Nanterre francés en el play off de cuartos de final, en el tercer partido de desempate (2-1). Juegan en casa, tendrán a su favor un ambiente infernal con 8.000 seguidores en las gradas entregados a sus colores. Están invictos este curso como locales, los que les da un cierto favoritismo en su semifinal contra el Unicaja. No sería ninguna sorpresa que estuvieran el domingo jugando la finalísima, aunque el Unicaja tratará de evitarlo.

Hunter Hale y el excajista Mindaugas Kuzminskas son dos de los peligros del AEK. / BCL

La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife es un clásico en esta Final Four continental de la FIBA. Y eso les hace especialmente peligrosos. Saben jugar este tipo de competiciones. Tienen un equipazo que juega de memoria, con mucha munición en el perímetro y también en la pintura. Fueron subcampeones el curso pasado en Belgrado y esta vez llegan convencidos de que pueden ser campeones. Si el domingo levantan el título al cielo ateniense, tampoco se extrañará nadie.

La Laguna Tenerife, aspirante a todo en Atenas. / ACBPhoto

Galatasaray

El equipo turco parece que llega con menos poderío que sus otros tres compañeros de Final Four, pero lo cierto es que el cuadro de Estambul ha ido de menos a más esta temporada y aterriza en Atenas con poco que perder y una plantilla cargada de calidad para ganar en un partido a cualquiera. Tendrán una semifinal durísima contra La Laguna en la que los tinerfeños parten como favoritos, pero seguro que los de Estambul jugarán sus bazas y tendrán sus opciones. Ojo con ellos, que no admiten el rol de convidados de piedra y quieren también ser este próximo domingo campeones de Europa.

El Galatasaray llega a Atenas en su mejor momento. / BCL

Todo listo para la Final Four

Todo está ya preparado en Atenas. Quedan solo unos pocos abonos por venderse y el Sunel Arena ya luce con los colores y los emblemas de la FIBA para albergar el gran evento anual de la Basketball Champions League. El Unicaja defiende título y quiere repetir. ¿Será capaz?...