¿Qué dicen las apuestas del Unicaja y la Final Four de Atenas 2025?

Unicaja, La Laguna Tenerife, AEK y Galatasaray afrontan desde el viernes la Final Four con más quilates de la historia de la Basketball Champions League. Cuatro equipos que reúnen multitud de partidos en la Euroliga, otros tantos títulos continentales y comparecencias de máximo nivel en el Viejo Continente. Es decir, una cita espectacular para la que nadie se atreve a señalar un claro favorito, aunque uno de ellos parece sobresalir: el de Los Guindos.

Así lo reflejan las casas de apuestas estos días previos a que todos los participantes se citen del 9 al 11 de mayo en el Sunel Arena. El equipo cajista llegará a Grecia con las mejores sensaciones después de la Copa del Rey tras cerrar una semana perfecta con victorias ante el propio Tenerife y el MoraBanc Andorra. Sin embargo, enfrente va a tener un infierno heleno y también a Hunter Hale, que le anotó 34 puntos al Olympiacos y amenazó a los de Euroliga hasta el último segundo.

Unicaja-AEK

Con todo y con eso, los pronósticos dan ligeramente por delante al Unicaja. Puede variar según la casa de apuesta, pero el precio general es pagar la victoria en la semifinal de los verdes a 1.45 euros. En cambio, el triunfo local del AEK tiene un coste de 2.77 euros. Diferencias mínimas porque este encuentro garantiza espectáculo hasta el final. Para que el público se pueda hacer una de la igualdad, las diferencias en la Copa del Rey suelen ser mayores.

La Laguna Tenerife-Galatasaray

En la primera eliminatoria que cruza a La Laguna Tenerife y al Galatasaray, la tendencia parece ser la misma. La victoria del conjunto de Txus Vidorreta se paga a 1.43 euros por los 2.84 euros del equipo turco. Hay que recordar que los aurinegros llegan a la Final Four completamente inmaculados en Europa. No han perdido ni un solo partido ni en la fase de grupos, ni en el Round of 16 ni tampoco en los cuartos de final.

¿Favorito al título?

Y la siguiente pregunta es evidente. ¿Qué equipo es el favorito para alzar el título de la Basketball Champions League en el Sunel Arena? Las semifinales dejan claro que Europa estaría ante la reedición de la finalísima de la pasada edición: Unicaja-La Laguna Tenerife. El equipo cajista ya se impuso el año pasado en el Belgrado Arena, conquistando su primera BCL, y las casas de apuestas apuntan a la reconquista de la corona a un precio de 2.00 euros. Muy cerca se encontraría el archienemigo canario (3.00 euros), mientras que el AEK (6.00 euros) y el Galatasaray (8.00 euros) estarían en un escalón inferior.

La pista griega tendrá la última palabra. Por lo pronto, en los días previos, la BCL se prepara para vivir una Final Four que promete no dejar indiferente a nadie.