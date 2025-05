Tercera Final Four de la FIBA consecutiva para el Unicaja

El Unicaja buscará este próximo fin de semana en Atenas lograr por segunda vez en su historia el título de la Basketball Champions League. Para ello tendrá que superar el viernes al anfitrión de esta cita en Atenas, AEK, en semifinales (20 horas) y después, el domingo, al ganador de la otra semifinal, que jugarán La Laguna Tenerife y el Galatasaray de Estambul, que fue rival de los verdes hace unos meses en la segunda fase de la competición.

En su cuarta temporada disputando la Champions del básket, el Unicaja buscará lograr un nuevo título continental que unir a la Copa Korac 2001, la Eurocup 2017 y la propia BCL 2024. Un reto que exigirá ver la mejor versión del equipo cajista para que se pueda hacer realidad.

Cambio de Euroliga/Eurocup a FIBA

El verano de 2021, con un contrato garantizado para jugar la Eurocup, el club cajista decidió cambiar de «acera» en Europa. Abandonó el universo Euroliga para inscribirse en la Basketball Champions League.

López Nieto y Patrick Comninos. / La Opinión

Recién llegado a la presidencia, Antonio Jesús López Nieto tomó una decisión que buena parte de los aficionados no entendieron/entendimos. El club valoró de forma positiva el jugar una competición europea menos exigente en cuanto a número de partidos y en la categoría de los rivales, menos costosa en lo económico y con el aliciente añadido del millón de euros de premio que logra el equipo ganador, además de la opción de jugar el verano siguiente la Copa Intercontinental.

Temporada 21/22

No tuvo un buen estreno el Unicaja en la competición FIBA. Esa temporada 21/22 fue un desastre en general, que acabó propiciando el fichaje de Ibon Navarro para sustituir a Fotis Katsikaris en el mes de febrero. Aquel Unicaja fue primero de grupo en la primera fase, pero sufrió en el Round of 16 para quedar segundo en un grupo de solo 3 equipos, ya que al estallar la guerra en Ucrania en plena liguilla se retiró el Prometey, que peleaba por la segunda plaza con los verdes.

Tras evitar in extremis quedarse fuera del play off de cuartos de final, el equipo dio una imagen lamentable en su cruce contra un Baxi Manresa que lo eliminó por la vía rápida (2-0). La ilusión de alcanzar la Final Four de Bilbao 2022 se quedó en nada tras la derrota contra el entonces equipo de Yankuba Sima.

El Baxi Manresa, verdugo europeo del Unicaja en la BCL 21/22. / BCL

Temporada 22/23

Hace dos temporadas, lo que pasó fue muy cruel para los intereses cajistas en la Champions. El equipo entró en la primera liguilla después de superar la Fase Previa. Lo hicieron muy bien los de Ibon Navarro, que quedaron campeones de su grupo. En el Round of 16, igual guion: gran liguilla y primera plaza del grupo para jugar los cuartos de final con ventaja de campo frente al UCAM Murcia.

El equipo superó a los universitarios con muchísima autoridad en un 2-0 incontestable. El club peleó con fuerza para albergar una Final Four que Jerusalem tenía casi atada. Finalmente, fue el Martín Carpena el que acogió la lucha definitiva por el título europeo.

El día «D» y a la hora «H», el Unicaja falló. Tuvo un muy mal día en semifinales y el Telekom Bonn de TJ Shorts se llevó la victoria y el pase a la finalísima. Un golpe muy duro que al menos 12 meses después...

El Telekom Bonn de TJ Shorts dejó sin final al Unicaja en Málaga 2023 / Älex Zea

Temporada 23/24

La suerte cambió la pasada temporada cuando el Unicaja fue capaz de levantar el título continental en la Final Four de Belgrado 2024. Los verdes ganaron en semifinales al UCAM Murcia, después de un partido equilibrado, que se decidió en la segunda parte. En la gran final, la víctima fue el Lenovo Tenerife, después de 40 minutos de poder a poder en los que el Unicaja estuvo más cercado en los momentos importantes. Con Kendrick Perry como MVP, a la tercera fue la vencida y el Unicaja ganó la Champions de la FIBA.

El Unicaja ganó la Final Four de la Basketball Champions Lerague de la pasada temporada en Belgrado. / BCL

Temporada 24/25

El equipo de Ibon Navarro llega este próximo fin de semana a Atenas con la intención de volver a levantar el título continental. No lo tendrá nada fácil. Para empezar, deberá ganar al AEK en una semifinal durísima ante el equipo anfitrión de esta Final Four de 2025. Si este viernes 9 de mayo hay suerte y el equipo verde y morado se cuela en la gran final, le esperará el domingo 11 el ganador del Galatasaray-La Laguna Tenerife, dos equipos con una gran plantilla y sobradamente capacitados para ser también campeones de Europa FIBA este curso 24/25.

Se avecina un gran fin de semana de baloncesto. Ilusionante y trepidante. ¿Podrá el Unicaja ganar un nuevo título para sus vitrinas?...