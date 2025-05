Unos 130 'valientes' acompañarán al Unicaja en Atenas

El Unicaja no estará solo este fin de semana en Atenas. Sin embargo, tampoco estará tan bien acompañado como acostumbra. En febrero, fueron aproximadamente 800 cajistas los que volaron a Gran Canaria para ver al equipo levantar su tercera Copa del Rey. Hace exactamente un año, en abril de la pasada temporada, alrededor de 400 aficionados se desplazaron hasta Belgrado, donde el conjunto de Ibon Navarro se convirtió en el campeón hasta la fecha de la Basketball Champions League, título que busca renovar este fin de semana.

Serán 130 los aficionados que esta semana tomarán un vuelo con destino Atenas para ver al Unicaja jugar su tercera Final Four consecutiva. A estos se les sumará algún otro malagueño instalado en la capital griega que quiera vivir esta fiesta del baloncesto europeo en primera persona. Los cajistas ‘valientes’ que vayan vivirán una aventura que va más allá del papel del equipo en el SUNEL Arena. Las conexiones aéreas, el ambiente que se vivirá en la ciudad y el tiempo récord en el que han preparado sus expediciones han convertido el viaje a Atenas en una verdadera experiencia.

Ambiente infernal

Para muchos, más que un hándicap, vivir una semifinal europea entre saltos, gritos y cánticos en griego es un aliciente para emprender la marcha. La afición helena es un pilar fundamental para el AEK, rival del Unicaja en el primer enfrentamiento. La afición local será gran mayoría ante la turca y las de los dos equipos españoles.

Imagen de la última vez que el Unicaja jugó en Atenas, en 2023. / Unicajabfotopress/M. Pozo

Los seguidores del equipo ateniense han sido el sexto jugador durante las dos ‘semis’ de Basketball Champions League que el conjunto de Sakota ha disputado en casa. El conjunto de Atenas ganó el primer cruce de la Final Four continental tanto en 2018 como en 2020. La plantilla verde y morada, acostumbrada a estar acompañada por cientos (o miles) de aficionados, es consciente de la dificultad y presión añadidas que suponen tener un ambiente muy en contra..

Difícil conexión

Sin duda, la escasa y mala conexión aérea entre la capital de la Costa del Sol y Atenas ha truncado el objetivo de muchos malagueños de ir hasta Grecia a apoyar el equipo. Pocos vuelos, con malos horarios y precios disparados han disuadido a buena parte de los cajistas que ya habían incluido su escapada a Grecia entre los planes del mes.

Algo así puede haberle sucedido también a los seguidores del otro equipo español en la Final Four. Desde las Islas Canarias, no serán muchos más de 150 los tinerfeños que puedan ver a su equipo luchar, por tercer año consecutivo, por el título continental que no renuevan desde 2022, último año en el que lo ganaron.

Sí habrá más presencia de aficioonados del Galatasaray. Serán en torno a 600, menos de los esperados en un principio, pero un buen número, si lo comparamos con cajistas e insulares.

"Marea verde"

El himno del Unicaja dice en una de sus estrofas: "No juegas solo si yo estoy aquí". Pues no estará solo el equipo en el Sunel Arena. 130 valientes han conseguido superar todos los obstáculos que la FIBA les ha puesto de por medio. Para los que no se han atrevido, el club anunció que el partido de semifinales se podrá ver en el Pabellón de Los Guindos, aunque las 900 entradas no tardaron en agotarse, señal de que son muchos los aficionados cajistas que seguirán al equipo desde la distancia.