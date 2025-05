Alberto Díaz: "El equipo no se acostumbra a estas cosas, quiere más"

La Basketball Champions League celebró este jueves la rueda de prensa previo al inicio de la Final Four Atenas 2025. Ahí, Alberto Díaz, junto a los tres capitanes de AEK, Galatasaray y La Laguna Tenerife, tomó la palabra para explicar las sensaciones del Unicaja antes de la semifinal y fue muy claro con los objetivos del equipo: "El equipo no se acostumbra a estas cosas, sino que quiere más".

El malagueño sueña con alzar el segundo título consecutivo de la BCL para el club de Los Guindos, pero reconoció que "ninguna situación es fácil" y que puede haber "un poco más de presión", aunque el reto está claro: "Uno no se acostumbra porque somos ambiciosos. Sabemos lo que cuesta, que hay que disfrutar este momento, vendrán peores como yo ya he vivido en club. Así que creo que el equipo no se acostumbra a estas cosas, sino que quiere más, quiere seguir cosechando éxitos y viene con mucha hambre a esta competición".

El capitán también lanzó una reflexión sobre el posible impacto que puedan tener los problemas físicos: "Somos un equipo muy sólido, hemos convivido con este tipo de situaciones. Los jugadores saben cuándo tienen que dar un paso adelante por la falta de un compañero. Sí es cierto que tenemos algunos problemas físicos, pero el equipo está seguro, está confiado y sabe que el compañero va a dar lo máximo. No creo que haya una preocupación excesiva por las bajas".

Olek Balcerowski es uno de los jugadores que llega tocado. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El AEK y el Sunel Arena

En cuanto a las claves del rival griego, tampoco quiso desvelar en exceso los detalles que se habrán preparado en el vestuario: "Todos sabemos que AEK es un equipo muy fuerte, histórico, con una gran afición que le va a empujar. Sí es cierto que tiene jugadores con mucho talento, con muchos puntos en las manos, muy físico, que no te puedes despistar porque con el talento te pueden romper el partido en cualquier momento. Va a ser algo muy muy duro".

No obstante, otra de las claves de la eliminatoria puede ser el Sunel Arena. El Unicaja va a vivir un auténtico infierno en el pabellón griego, pero también quiso mandarle un guiño a la 'marea verde': "Creo que es muy difícil esta atmósfera, pero cuando jugamos en casa nosotros también sentimos esta presión a nuestro favor y nos ayuda. Quizás ese sea el mejor entrenamiento para afrontar esa atmósfera que podamos tener mañana".

Capitán del AEK

Dimitris Flionis, capitán del AEK, también compareció antes de la cita que afrontan con especial ilusión: "Estamos muy emocionados de acoger la Final Four y de formar parte de ello. Personalmente, ha sido muy importante volver aquí después de cinco años. Es algo que hemos intentado todo este tiempo y, después de una temporada muy dura, lo hemos conseguido, pero ahora todo vuelve a empezar para nosotros y para todos".

A partir de ahí, tendrán que hacer frente al Unicaja y su vigente reinado en Europa: "Es un gran reto jugar contra los campeones, son un equipo muy duro. Han mejorado en los últimos años. Para nosotros no importa quién sea el rival, intentamos afrontarlo de la misma forma. Sabemos lo que ellos hacen bien en la pista y también lo que nosotros hacemos. Así que espero una gran lucha y también espero que pasemos nosotros a la gran final", con un último mensaje hacia el Sunel Arena por el que apuesta "que haya un ambiente increíble y que nos empuje hacia la victoria".

La mejor Final Four

Así que todo está listo para que comience la mejor Final Four. Nadie duda, "el nivel está yendo a más" o "es la Final Four más competitiva y, en general, toda la temporada" son cuestiones que reconocieron tanto Dimitris Flionis como Alberto Díaz. El Sunel Arena, desde las 20.00 horas en la península, tomará la palabra en ese espectacular Unicaja-AEK del que saldrá el segundo finalista de la BCL.