Ibon Navarro: "Sentimos más presión el año pasado en Belgrado"

Al igual que Alberto Díaz, Ibon Navarro también fue protagonista este jueves en la rueda de prensa oficial antes de poner en marcha la Final Four Atenas 2025 de la Basketball Champions League. El técnico del Unicaja vuelve a Grecia, a otra Final Four, con el objetivo de cambiar su historia y algo más aliviado que en 2024: "Sentimos más presión el año pasado en Belgrado".

La mejor Final Four de la historia de la BCL ha puesto sus ojos en el equipo malagueño, pero lo cierto es que el vitoriano quiere quitarle peso: "Sentimos más presión el año pasado en Belgrado. Después de la decepción de la Final Four de Málaga, necesitábamos hacernos con este trofeo. Honestamente, sentimos la presión el año pasado. Cuando ganas un título, puedes afrontar cada competición de una forma diferente desde el punto de vista del cómo y de saber lo que tienes que hacer para conseguirlo".

Un recuerdo amargo

El técnico cajista ya sabe lo que es jugar una Final Four contra el AEK en tierras griegas. Lo hizo en 2018, entonces con el UCAM Murcia, y ahora buscará cambiarle el final a aquella historia: "Mi experiencia en Atenas no ha sido la mejor, pero voy a intentar cambiarla con el equipo. Sabemos que jugamos contra un equipo muy exitoso tanto aquí como en su liga doméstica. Están jugando un baloncesto muy atractivo, son un equipo muy impredecible, muy peligroso. Aunque para mí es un honor enfrentarme de nuevo a Sakota, entonces yo era aún un niño".

Favoritismo para el Unicaja

Dragan Sakota, entrenador del AEK, fue el gran protagonista de la rueda de prensa. El AEK llega de rozar la victoria contra el Olympiacos, pero su mensaje no ha cambiado nada sobre el favorito: "Una competición en la que te la juegas en dos días no es como una liga. En liga, puede haber algunos equipos mejores, pero en una Final Four es el momentum con el que llegas. Todo tiene que estar de tu lado, pero hay muchas cosas que no puedes predecir. Creo que todo el mundo tiene su oportunidad, pero si tuviera que decir quién es el favorito, claro que hay que decir que el equipo que ganó la última vez y el de mejor récord. A nuestra afición seguro que le gustaría escuchar algo diferente, pero si hablamos de Málaga, hay que hablar de todos sus títulos de los dos últimos años y de que tienen el mejor récord de la BCL con 18 victorias. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo. Cuando empezó la temporada, ya tenía en la cabeza convertirme en el Unicaja algún día".

Dragan Sakota, entrenador del AEK. / BCL

El AEK, sin experiencia

El técnico del AEK no solo apuntó al favoritismo del Unicaja porque "no tiene debilidades", sino que también hizo análisis de la experiencia de su plantilla en este tipo de citas, aún más cuando afronta la responsabilidad de hacerlo delante del Sunel Arena con el recuerdo de aquella Final Four en Grecia.

"Hay muchas formas de preparar al equipo, esperar el momentum, quitarles presión de cualquier forma. Teníamos muchas más herramientas en 2018 porque ningún jugador ha participado en una Final Four en esta competición. Quizás Kuzminskas ha jugado grandes partidos, pero no es todo el equipo. En 2018 teníamos muchos jugadores con muchos títulos. Nosotros ya tenemos muy claro que ha sido un año exitoso. Ahora es un bonus, no es una excusa, es una realidad, pero vamos a intentarlo todo".

El AEK suma un balance de 19-2 como local. / BCL

Sin miedo al Unicaja

No obstante, y pese a la gran plantilla, Sakota reconoció que no tenían como "gran objetivo alcanzar la Final Four, sino tener un baloncesto que todo el mundo reconociera". A partir de ahí, "el momento en el que empezábamos a creer fue cuando alcanzamos ese primer puesto en el Round 16. Ahí ya teníamos ventaja de campo y sería posible llegar hasta aquí. Antes de empezar la temporada no teníamos este objetivo, pero después vimos cómo iba todo y empezamos a marcarnos estas ambiciones".

Así que ya todo está dispuesto para poner en marcha la fiesta del baloncesto en la BCL. Ibon Navarro y Dragan Sakota vuelven a verse las caras otra vez, siete años después, para buscar la finalísima del domingo. Ojalá la historia le sonría esta vez al vitoriano para colocar al Unicaja a 40 minutos de la reconquista continental.