El Unicaja sobrevive al infierno griego del AEK para ser finalista de la BCL (65-71)

El Unicaja jugará el domingo a las 19 horas la gran final de la BCL 2024/2025. El Galatasaray turco será el rival de los de Ibon Navarro en los últimos 40 minutos de una Champions que los verdes quieren volver a llevarse para Málaga.

El equipo verde superó este viernes en semifinales al AEK y, sobre todo, sobrevivió al "infierno griego" de un Sunel Arena totalmente enloquecido en favor de su equipo. ¡Qué manera de chillar! ¡Qué manera de presionar al rival y a los árbitros! ¡Qué exhibición de cánticos y de apoyo a sus colores! Brutal de principio a fin... salvo por los insultos puntuales "puta Málaga", alguna bengala suelta y un olor a porro un poco desagradable.

Partido muy exigente

La verdad es que fueron 40 minutos de máxima exigencia en los que el equipo tiró de galones y de saber estar. Lo pasó muy mal en el tercer cuarto, pero supo esperar su momento para darle la vuelta a tiempo.

El equipo volvió a demostrar el día "D" y a la hora "H" que tiene un gen competitivo que es oro puro. La gente se enfada cuando se pierde en Lugo, en Zaragoza o en Gerona partidos de esos de la Liga Regular que no valen absolutamente para nada, pero luego llega la hora de la verdad, los días sin red, las citas esas del pierde-paga y ahí sale siempre la versión más top de una plantilla que ya es historia del club verde y morado.

La defensa sobre sus exteriores, Hubb y, sobre todo, Hale, fue una de las claves. La lucha en el rebote, otra. Y saber siempre qué hacer y qué no hacer también ayudó a sumar un triunfo de categoría.

El Unicaja rozó la perfección en defensa. / BCL / LMA

Primer tiempo

Estaba claro que el AEK iba a salir a tumba abierta. Acertaron los griegos en sus primeros tiros y pusieron un 10-4 que no inmutó al Unicaja en un Sunel Arena "loco" con los suyos. Respondieron los verdes con un parcial 3-14 para ponerse 5 arriba 13-18. Hale, que no fue titular en el AEK, salió para tratar de dar aire a los suyos. No fue protagonista en ese tramo de partido, pero su equipo sí aguantó la primera embestida de los verdes. El final de los 10 primeros minutos se firmó con un 20-23 bastante ilusionante.

Ibon fue moviendo sus piezas en busca de intensidad en los dos lados de la pista. Se fueron de 7 los verde y morados, 25-32, tras triple de Alberto Díaz. Muy buenos minutos atrás de un Unicaja muy enchufado en defensa que provocó los nervios en el rival, que dejó de jugar en equipo. El Unicaja siguió por delante, con ventajas no importantes, pero siempre favorables. Lástima demasiados tiros abiertos que no entraron en esa fase del partido y que pudieron elevar más una ventaja que, al descanso, se quedó en + 6; 31-37.

Kameron Taylor lanza a canasta. / BCL / LMA

Segundo tiempo

Hubb se estrenó con un tiro libre. El Sunel Arena subió sus decibelios porque al Unicaja no le entraron los tiros, se perdió chispa en ataque y el AEK se acercó. Hale les devolvió la ventaja con un tiro libre, 43-42. En ese tramo, el AEK fue mucho mejor. Ibon paró el partido con la alarma encendida, 51-44, y solo 2,26 por jugarse del tercer parcial. El Unicaja supo resetear, encontró luz en Tyson Pérez y el partido entró en el cuarto definitivo con 5 puntos de renta para los griegos: 55-50.

Hale metió el primer triple del partido para el AEK en el primer ataque del último cuarto. Sufrió el Unicaja. Kravish hizo 4 puntitos que supieron a gloria. Alberto sacó una falta de ataque y el Unicaja "volvió", 58-56. Un triple de Osetkowski puso nal Unicaja por delante, 61-62 y solo 5.27 para el bocinazo final.

Otro triple de Perry fue el 63-65. Un rebote de ataque de Sima, un par de robos de Carter y paciencia en ataque colocó el 63-69, con 2.19. El Sunel no se rindió. Pero el Unicaja ya no dio ninguna opción. Victoria de casta, de un equipo hecho de una pasta especial. A la final: 65-71.

La final, el domingo a las 19 horas

La cuenta atrás para la gran final está en marcha. El domingo, a las 19 horas, Unicaja y Galatasaray se jugarán a 40 minutos el título de campeones de Europa FIBA. Será otra "guerra". Distinta, porque tendrá otra atmósfera, pero otro día especial con nada menos que un título europeo en juego. Yo creo. ¿Tú?...