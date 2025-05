Alberto Díaz: "Hay que darle valor a esto que estamos haciendo"

Alberto Díaz se mostró este sábado muy contento por recibir el premio al Mejor Defensor de la Basketball Champions League, aunque su mirada ya está focalizada en el partidazo del domingo, a partir de las 19 horas, contra el Galatasaray turco, en el que estará en juego el título de la BCL 2024/2025.

Feliz por el premio como "Mejor Defensor"

El capitán cajista atendió a la prensa al finalizar la gala de premios y habló de lo que le puede esperar a su equipo en el partido contra el Galatasaray: “Lo que me importa es la final del domingo. Este premio que he recibido es algo que agradezco porque se le dé un poco más de visibilidad a la defensa y doy las gracias a la gente que me ha votado. En estos últimos años creo que hay un poco más de visión, más allá de los números. Pero bueno, esto es simplemente un acto que dura en el momento. Es para mis compañeros también, pero lo importante es lo que viene mañana”, en referencia a la final ante el Galatasaray.

Alberto Díaz, en el banquillo, junto a Kravish, en el partido del viernes ante el AEK. / BCL / LMA

Ante la pregunta de si el equipo se puede estar acostumbrando a jugar finales o ganar títulos, Alberto lo tiene muy claro: “Bendita costumbre, ¿no? Sí es cierto que estamos muy contentos por estar en una nueva final. Sabemos lo duro que va a ser, pero era el objetivo de este equipo. Llegar a donde estamos, cómo estamos y vamos a por ello. Pero uno no se acostumbra a esto. Y menos con los años malos que hemos pasado. Creo que hay que darle mucho valor a esto que se está haciendo”.

Histórico Unicaja

Alberto tiene claro que el Unicaja está viviendo una etapa histórica como club: “Parece que cuando algo va mal, todo se desmorona y creo que tiene que ser al contrario. Tenemos que valorar esta temporada, cómo se ha evolucionado con respecto a la temporada pasada. Se podrá ganar o perder, pero lo que está haciendo este equipo es algo histórico. El equipo demostró de sobra de que no solo tiene hambre, sino que quiere más. Y no se acostumbra a este tipo de cosas porque cuando estás en la cancha no se deja nada para otros días. Así que creo que esa es la mentalidad con la que venimos y con la que queremos jugar el domingo”, remató.

Alberto celebra la victoria en semifinales. / BCL

Gran final

Después de vivir una semifinal durísima contra el AEK, en un ambiente muy duro, la finalísima contra los turcos va a ser de una dificultad similar o incluso mayor. "Es lo mismo, igual de difícil, igual de complicado, con la presión añadida de ser una final. Sabemos que el Galatasaray es un equipo muy físico, muy grande, con muchísimo talento ofensivo y en defensa te crean problemas porque son gente muy rápida, con buenas manos, grandes físicos, entonces va a ser algo muy complicado”, finalizó.