La final del Unicaja en la BCL se pasa a La 2

El Unicaja volverá a estar este domingo en la finalísima por un título. En las tres Final Four consecutivas que ha disputado el Unicaja en la Basketball Champions League, en dos últimas ha llegado al decisivo partido y ahora espera escribir en su legado el nombre de Atenas. Solo 40 minutos por delante para protagonizar la reconquista continental después de sufrir y remontar al AEK por 65-71 en un infierno griego sin precedentes para los malagueños.

Eso es lo que ocurrió el viernes, pero lo cierto es que hay novedades importantes para lo que está por venir. Si bien Teledeporte ha sido el canal público que viene apostando por la BCL en las últimas temporadas, este domingo lo hará a medias. Sí que va a emitir el partido entre La Laguna Tenerife y el AEK por el tercer y cuarto puesto, pero no la final. El Galatasaray-Unicaja se pasa a La 2, el segundo canal de la televisión pública española, además de RTVE Play.

Otras televisiones

A partir de ahí, el partido sigue adelante sin grandes novedades. 101 TV y Canal Sur serán las otras dos televisiones en las que se podrá seguir todo lo que ocurra en directo en el Sunel Arena a partir de las 19.00 horas (horario peninsular). Además, La Opinión de Málaga también narrará el minuto a minuto de todo lo que suceda en esa finalísima de los malagueños.

Pantalla gigante en Los Guindos

Otra forma de ver en compañía este partido será en Los Guindos, aunque las entradas tardaron en agotarse apenas unos minutos. El club malagueño volverá a presentar una pantalla gigante en el Martín Urbano para que 900 aficionados puedan vivir en compañía los 40 minutos que separan al Unicaja de su décimo título de la historia, el cuarto continental y el que sería también el cuarto de esta temporada.

La afición del Unicaja se reunió para ver la semifinal en Los Guindos. / Álex Zea

Así que todo está preparado para vivir la séptima final de este proyecto. Por delante, un sábado para volver a templar las emociones antes de que comience la última y decisiva batalla para reescribir la historia en Grecia. No fue la Final Four de la Euroliga de 2007, ¿será la Final Four de la BCL en 2025?