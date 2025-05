Ibon Navarro: “Todavía no sé cómo ganamos al Galatasaray en el Carpena”

Ibon Navarro habló este sábado en Atenas, en la previa de la gran final de la BCL que este domingo se juega en el Sunel Arena. El técnico vasco hizo referencia al rival, a cómo afronta esta nueva cita su equipo, a los enfrentamientos anteriores con el Galatasaray y a todo lo que rodea esta final en la que los verdes quieren revalidar su título de campeones de Europa.

Viejo conocido

Lo primero que destacó el entrenador cajista fue: "Nos enfrentamos a un equipo que conocemos bien, que sabemos de su potencial, de su calidad, de su físico y sabemos que va a ser muy difícil. Siempre ha habido dificultades. Ya dije muchas veces que era el grupo de Round 16 más difícil y solamente voy a decir una cosa, la carpeta del scouting del Galatasaray es la única que no he borrado desde hace dos meses de mi ordenador, porque sabía que esto podía pasar”, aseguró Navarro.

El Galatasaray ha llegado a la Final Four en su mejor momento. / BCL

Ya centrado en el rival aseguró: “Es un equipo que está bien entrenado, son muy físicos, tienen talento y han llegado en un momento muy bueno, tras las lesiones, precisamente, de reajustar roles y han encajado muy bien y es un equipo que puede ser campeón perfectamente”.

Único verdugo

Además, sobre la circunstancia de que sea el único equipo que ha conseguido ganar al Unicaja en esta competición dijo: "Haber jugado contra ellos, haber perdido y haber sufrido como sufrimos en Málaga, que francamente aún no estoy seguro de cómo ganamos, creo que nos pone más en alerta que si jugáramos con un equipo con el que no nos hemos enfrentado. Por ahí yo creo que tenemos mucho trabajo hecho, conocemos muy bien a los jugadores, hasta cierto punto es una cosa menos que tenemos que hacer, mentalizar al equipo de lo difícil que es ganar el Galatasaray porque ya lo saben”, afirmó.

Sobre si espera que sea un partido parecido a los anteriores, Navarro dijo “espero que no, me gustaría que no. Fueron dos partidos muy diferentes. En el partido en Estambul estuvimos acertados de fuera, cometimos muchos errores defensivos. Es verdad que nos faltaba Alberto en aquel partido, y en el partido de Málaga, no corrimos bien, tuvimos muchos errores de balance defensivo y ellos probablemente hacen el mejor partido del año. Curiosamente lo ganamos en los últimos dos minutos con un triple de Tyson Pérez. Son dos partidos muy diferentes, pero me gustaría que mañana tuviéramos las cosas buenas de los dos partidos y las juntemos”.

Barreiro, duda para este domingo. / BCL / LMA

Barreiro, duda para la gran final

Respecto al estado físico, de la plantilla descubrió que “Djedovic estaba pasando un proceso vírico y hoy se ha levantado por fin de la cama y Jonathan no ha podido ni venir a la gala de los premios porque estaba con un virus que ayer no le dejó casi ni jugar, tuvo que salir disparado en el primer cuarto al baño, pero hizo el esfuerzo de estar con el equipo. Uno de los dos tiene que estar mañana porque son cupos, vamos a ver si puede ser Jonathan, si se recupera y nos puede ayudar”, sentenció.