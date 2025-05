El Unicaja Mijas alarga el sueño del ascenso y ya está en la Final Four (88-54)

El Unicaja Mijas estará en la Final Four de la Liga Femenina Challenge. El equipo de Javier Pérez de los Reyes logró una histórica clasificación tras imponerse en el partido de vuelta al Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife por 88 a 54, al que castigó con una gran defensa y un acierto increíble en el triple, con 14 en 29 intentos. Brianna Herlihy, la más destacada con 22 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes para 27 de valoración de un equipo que el próximo fin de semana luchará por el ascenso a la Liga Femenina Endesa.

Primera parte

Hacía daño de inicio el juego interior tinerfeño, que cogía distancia en el marcador (2-6). Las hermanas Herlihy comenzaban a carburar, igualando el choque tras canasta de Cesarina Capellán (6-6). Bojana Stevanovic encontraba el camino al aro, pero conseguían impulso las locales por medio, nuevamente, de las hermanas Herlihy y Cesarina Capellán. Un triple de Alba Orois elevaba las rentas (16-10), que llegaban a la decena al término del primer cuarto gracias al juego coral del equipo (22-12).

Un triple de Rivers acercaba a las visitantes, pero conseguían reponerse las malagueñas con buenos minutos intensos atrás comandados por Marta Ortega. El Vega Lagunera Toyota Adareva volvía a capitalizar su juego en torno a Stevanovic, pero el acierto exterior de Marta Ortega y Celia García volvía a llevar la calma al pabellón (28-19). La presión malagueña hacía efecto, logrando distanciarse las malagueñas con dos triples consecutivos de Sofía Galerón y Marta Ortega (34-19). Con las insulares anotando a cuentagotas, un triple sobre la bocina del descanso de Brianna Herlihy hacía estallar a la grada (41-26).

Segunda parte

A la reanudación, seguía desatado el Unicaja Mijas en ataque, con Brianna Herlihy y Marta Ortega elevando las rentas en torno a la veintena (47-29). Tras dos tiros libres de María Luque, un nuevo triple, esta vez de Celia García, y un tiro libre de Brianna Herlihy sellaban una nueva máxima (51-31). En estado de gracia el conjunto de Javier Pérez de los Reyes, que añadía al repertorio más triples (61-36). Una tímida reacción visitante volvía a ser castigada por las locales, que anotaba un nuevo triple sobre la bocina (66-42).

La dinámica proseguía con el Unicaja Mijas bombardeando el aro rival, con Elena Moreno y Cesarina Capellán sumando triples para romper la barrera de los treinta (74 a 42). La fiesta no decaía, uniéndose Alba Orois desde la larga distancia (77-42). Olía la sangre el equipo, que continuaba con su acierto excelso en el tiro para llegar a los cuarenta (84-44). Una reacción final por parte de las visitantes no consiguió empañar la fiesta del Martín Urbano, que acabó con el resultado 88 a 54 y lograba así una histórica clasificación para la Final Four de Estepona. Brianna Herlihy, la más destacada con 22 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes para 27 de valoración.

Final Four

La competición, por tanto, enfrentará a los cuatro equipos en dos semifinales durante la tarde del sábado, poniendo así en juego los dos billetes a la final, en la que se decidirá el ascenso en la tarde del domingo. De ahí saldrá el otro equipo que acompañará a la máxima categoría del baloncesto nacional femenino al Innova-TSN Leganés, líder de la Liga Femenina Challenge al término de la fase regular. Los horarios están pendientes de confirmación.