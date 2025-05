¿Cuándo llegan los campeones de la BCL a Málaga?

La "marea verde" no tendrá esta vez que trasnochar ni madrugar, según el caso, para reencontrarse con su equipo, después de un nuevo éxito deportivo. La expedición del Unicaja duerme en Atenas y no volverá a Málaga hasta primera hora de la tarde de este lunes. A diferencia de otras finales jugadas por el Unicaja en estos dos últimos años, no se ha fletado vuelo chárter por parte del club para regresar a casa, por lo que jugadores, staff y directivos dormirán en Atenas y tendrán una primera celebración privada en la capital griega.

Agenda del lunes

La agenda prevista para este lunes arrancará para el Unicaja y su flamante trofeo continental a las 11.20 horas, cuando la expedición verde y morada tome un vuelo desde el aeropuerto internacional de Atenas destino a Barcelona, donde llegará poco más de tres horas después. En el aeropuerto Josep Tarradellas de El Prat, el equipo hará una breve escala para tomar desde allí otro vuelo que, si los horarios no fallan, le permitirá aterrizar en Málaga a las 16.35 horas.

Sin bus descapotable ni paso por el Ayuntamiento

Esta vez no habrá paseo con el bus descapotable por la ciudad. Los planes son visitar directamente desde el aeropuerto la sede de Unicaja, en la plaza de La Marina. Una visita de carácter privado, en la que los jugadores y el staff técnico compartirán con los directivos de Unicaja vivencias y anécdotas de lo vivido en este espectacular fin de semana en Atenas. Esta vez no habrá visita al Ayuntamiento de Málaga ya que el alcalde Francisco de la Torre no está en la ciudad.

La Victoria

Después de pasar por Unicaja, llegará el gran momento de reencuentro entre la "marea verde" y equipo, que se producirá en la explanada del Santuario de La Victoria, en un horario difícil de determinar, en torno a las 20 horas, pero que dependerá de que el vuelo llegue a su hora y de lo que se extienda la visita del equipo a Unicaja. Será un día para estar muy pendiente de las redes sociales y el sitio web de La Opinión de Málaga para saber cómo se van desarrollando los acontecimientos y la hora definitiva en la que se produzca esa fiesta conjunta del equipo y su afición.