Ibon: "Hay que disfrutar este título como si fuera el último"

Ibon Navarro habló tras el triunfo en la BCL, cuarto título de la temporada, algo que «es extraordinario». «Lo estamos normalizando, y esto no es normal», aseguró. El técnico del Unicaja incidió en que «hay que valorarlo y disfrutarlo» porque «no sabemos cuándo será la próxima». «Si no ganar empieza a ser un problema... nos estaremos equivocando», añadió.

«Este título hay que disfrutarlo como si fuera el último porque nunca sabemos si luego vienen más. No hay que estar siempre queriendo más», apuntó Ibon en rueda de prensa. «Los títulos hay que celebrarlos, y después debemos encontrar la manera de resetear para dar nuestra mejor versión en el final de la temporada regular en Liga ACB, acabar en la mejor posición y rendir bien en los play off, donde quizá juguemos contra Real Madrid o Barcelona. Pero iremos día a día», apuntó.

El técnico cajista reivindicó el trabajo de todos los miembros que pueden sentirse parte de este éxito: «Esto es de mucha gente, de mi staff y de mis jugadores. Hay mucha gente que tuvo problemas personales, porque somos humanos, no robots, pero superar y ayudarnos en esas cosas hacen que este tipo de cosas se disfruten mucho más».

El Unicaja ha ganado sus dos partidos de esta Final Four de Atenas, contra AEK y Galatasaray, bajando al barro. Sin ser brillantes en ataque, supo remangarse para ganar dos partidos muy difíciles. «Nunca nadie quiere perder partidos. Pero tienes que asumir que vas aprendiendo cosas. Lo normal es que con el acierto del viernes, hace dos años hubiéramos perdido. Al equipo le podía faltar es madurez de verse sin ese ‘flow’. Hemos ganado las finales cuando nos ha salido todo. Este año, cuando no nos han salido las cosas, lo hemos enfocado como parte del proceso, aprender sin dramas. Eso es lo que ha hecho que este fin de semana, sin meter, no nos hemos frustrado. Antes perdíamos energía en defensa. Nos quitaba mucha energía no meter y hemos aprendido. Es parte del proceso, aprender de las cosas que te van pasando para intentar ser mejor y prepararte para cualquier tipo de partido», explicó Ibon.

El equipo malagueño ha ganado todos los títulos a los que ha optado hasta el momento en la temporada. Cuatro finales y cuatro trofeos a las vitrinas: Intercontinental, Supercopa, Copa del Rey y la BCL. Y es inevitable que la afición verde sueñe ya con ganar esta Liga Endesa. «Ya estamos con lo de la Liga... Es normal que la gente se ilusione. Yo creo que vamos a tener alguna opción. Si ajustamos bien las cabezas... Cuatro de cuatro. Hay muchas cosas que están pasando a nivel personal que desconocéis. Lo más normal es que perdamos algún jugador ahora por cosas extradeportivas. Tenemos que hacer un esfuerzo todos por enfocarnos en lo que queda. Si lo hacemos, vamos a ser un equipo peligroso en el play off», aseveró.

Además, habló de un nombre propio: Tyson Carter. El escolta norteamericano se quedó sin premio particular en la gala de la FIBA y se resarció haciendo una gran final y recibiendo el MVP. «Es injusto que no estuviese, como mínimo, en el segundo equipo de la BCL. No voy a entrar a valorarlo. Tenía que estar en el primer equipo y lo ha demostrado. Nos hemos aprovechado de eso un poquito. Ha salido con ese colmillo, luego ha querido hacer la guerra por su cuenta. Tiene ese puntito de inmadurez. Es un jugador de otro nivel. Lo ha demostrado en una final. El título de campeón vale más que cualquiera que le hubieran dado», argumentó Ibon Navarro.