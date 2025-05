Tyson Carter responde en la pista y consigue el MVP de la Final Four

Kendrick Perry ya tiene heredero como MVP de la Final Four de la Basketball Champions League 2023/2024 y la gran noticia es que la herencia se queda en Los Guindos. El Unicaja conquistó el título continental después de una impresionante victoria ante el Galatasaray (67-83) y Tyson Carter, olvidado por parte de la organización en los premios individuales, se lleva a casa el premio a mejor jugador de la cita de Atenas 2025.

Hablar en la pista

Había sido uno de los nombres señalados... por no estar. Ni en el Mejor Quinteto, ni en el Segundo Mejor Quinteto ni en ningún sitio. Hasta Kendrick Perry y Dylan Osetkowski, premiados en la gala, reclamaron el sitio que se merecía su compañero, pero decidió hablar donde hay que hablar, en la pista, y ahora no solo tiene su galardón particular, sino que también se lleva el título de vigentes campeones.

14 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes firmó en la finalísima en 18:34 minutos. Habrá quien piense que son discretos, pero resultaron ser decisivos, especialmente en la primera parte. Contra el AEK dejó 'solo' 5 puntos, pero lo cierto es que es una parte indispensable para entender este título porque recuperó 4 balones en los últimos instantes frente a los griegos para sentenciar aquella semifinal, citarse frente al Galatasaray y conquistar por segunda vez seguida el título de la BCL.

Lista de MVP

Así, el de Mississippi vuelve a sumar su nombre a una increíble lista de premios individuales que él mismo se encargó de inaugurar en las finales del equipo. Carter colocó esa primera piedra con el MVP de la Copa del Rey 2023 y le siguieron Kendrick Perry y la Final Four de la BCL en 2024, Dylan Osetkowski y la Copa Intercontinental 2024, Kameron Taylor y la Supercopa Endesa 2024, y de nuevo Perry y la Copa del Rey 2025.

Seis títulos, seis MVP, que alargan el legado de un proyecto que es leyenda en Los Guindos y también en la historia del baloncesto.