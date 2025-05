Un Unicaja ganador con sello de autor

Ibon Navarro ha convertido al Unicaja en un equipo ganador. De la mano del entrenador vitoriano y una plantilla que ha alcanzado la plenitud absoluta, el club malagueño no para de levantar trofeos. Con mazazos por el camino, y aprendiendo de ellos para ser más fuertes, los cajistas se han transformado en un martillo cada vez que pisan una final. Este domingo, en Atenas, consiguieron su cuarto título del curso en cuatro finales disputadas, y ya van seis entorchados desde Ibon llegase al banquillo verde hace poco más de tres años.

El actual entrenador del Unicaja llegó al banquillo cajista en febrero de 2022, en uno de los momentos más complicados de la entidad a nivel deportivo. El equipo del Carpena miraba más de cerca el descenso que los puestos de play off, y con Ibon se terminó de salvar la temporada y en el verano, con el trabajo del técnico y de Antonio Jesús López Nieto -presidente- y Juanma Rodríguez -director deportivo- en los despachos, se sentaron las bases del que ya puede ser catalogado como el mejor Unicaja de la historia, con permiso del que ganó Copa, ACB y llegó a una Final Four de Euroliga entre 2005 y 2007 con Scariolo.

El primer gran éxito del Unicaja de Ibon solo tardó 12 meses en llegar. Se proclamó campeón de la Copa del Rey 2023 en Badalona, justo cuando Ibon cumplió un año en el banquillo. Fue uno de los títulos más celebrados de la historia del club, por el anhelo de éxitos y la forma de conseguirlos: tumbó al Barça en cuartos, al Real Madrid en semifinales y al Tenerife en la gran final. Fue el primer gran éxito de un grupo que aún mantiene su núcleo y que desde entonces no ha parado de ganar.

Aprender de las derrotas

En la segunda temporada completa de Ibon, el Unicaja ganó su segundo título en este periplo. Alzó al cielo de Belgrado la Basketball Champions League 2024 tras ganar de nuevo en la final al Tenerife. Y desde entonces no ha parado de vencer cada vez que se ha plantado en una final. Pero no todo fue un camino de rosas. El equipo de Los Guindos ha tenido que pasar por momentos duros, que le han hecho más fuerte, para adquirir ese gen ganador que ya nadie le puede negar. Las eliminaciones en el Carpena en la Final Four de la BCL 2023, en la Copa 2024 a las primeras de cambio contra el Tenerife o en las semifinales de la Liga Endesa del curso pasado contra el UCAM Murcia fueron palos muy serios, pero que esta plantilla y cuerpo técnico aprovecharon para forjarse aún más.

Final de la BCL 2025: Galatasaray 67-83 Unicaja / BCL

Esta temporada ha llegado la explosión definitiva del Unicaja de Ibon. Cuatro competiciones ya disputadas, cuatro finales y cuatro trofeos que ya están en las vitrinas del club. En el mes de septiembre, en plena pretemporada, se llevó la Intercontinental en Singapur y la Supercopa, derrotando al Real Madrid en la final en Murcia. Y cinco meses después, tras una gran primera vuelta que dejó al Unicaja líder, justo cuando se cumplían tres años del desembarco de Ibon en el club, el Unicaja conquistó en Gran Canaria, en otra final contra el Real Madrid, su segunda Copa del Rey en tres temporadas y el quinto título de la era Ibon.

Este fin de semana, el Unicaja ha continuado con su pleno de este curso 2024/25 en la Final Four de la BCL en Atenas. Quizás ha sido uno de los más duros de conseguir y es probable que sin ese proceso de metamorfosis liderado por Ibon en estas tres campañas no se hubiera conseguido. La experiencia, resiliencia y saber estar en momentos complicados del EQUIPO, en mayúsculas, fueron claves para ganar esa semifinal ante el AEK, cuando en el tercer cuarto el anfitrión y sus 9.000 seguidores iban en vuelo y los de verde pasaban por su peor momento. ¿Hubiera volteado ese partido el Unicaja de hace un par de temporadas? Es jugar a baloncesto ficción, pero es muy posible que no. Y luego ya, en la final, otro recital de resiliencia, aun cuando no salían las cosas en ataque, cuando el rival apretó el marcador. El Unicaja volvió a sobrevivir.

Seis de 10, con Ibon

El Unicaja logró sobre la pista del SUNEL Arena el 10º título oficial de su historia, y 60% han llegado de la mano de Ibon Navarro. El vitoriano ya es de largo el técnico más laureado de la historia del club verde y morado. Antes, el club de Los Guindos ganó la Copa Korac 2000-2001, con Bozidar Maljkovic; la Copa del Rey 2005 y la ACB 2005-06, con Sergio Scariolo; y la Eurocup 2016-17, con Joan Plaza en el banquillo. Con Ibon ya son seis, cuatro de ellos en esta temporada, que marcha pleno. ¿Se ampliará la cuenta esta temporada? Queda la Liga...