El Unicaja no juega finales, las gana

Decía la FIBA después de la conquista de la selección española en el Eurobasket 2022 que "el baloncesto es simple. 10 jugadores persiguen el balón durante 40 o 45 minutos y al final, siempre gana España". Pero el Sunel Arena y la Basketball Champions League bien pueden presumir de cambiar el final. El baloncesto es simple. 10 jugadores persiguen el balón durante 40 o 45 minutos y al final, siempre gana el Unicaja. Un equipo que ya no juega finales, sino que las conquista.

Ese ha vuelto a ser el final de un club y un proyecto al que los calificativos se le están quedando infinitamente lejos de lo que de verdad merece. Ibon Navarro y los 14 jugadores, a los que hay que sumar este fin de semana Manu Trujillo, volvieron a firmar una Final Four de época, derrotando al mejor Galatasaray de los últimos años, para alzar el décimo título de la entidad de Los Guindos y la segunda BCL consecutiva.

Cuatro títulos esta temporada

Pero el hecho de convertir en costumbre ganar finales, no debe quitarle ni el más mínimo ápice de mérito a un proyecto que va de pleno en pleno con un impresionante balance. Desde que el verano de 2022 le cambiara el rumbo por completo al Unicaja y a su afición, el equipo ha disputado siete finales desde aquella Copa del Rey de Badalona 2023 en las que ha sumado seis títulos. ¿El mejor balance de un equipo español desde...?

Esta temporada representa a la perfección la época de gloria absoluta que vive el club. En cuestión de nueve meses, las vitrinas de Los Guindos han incorporado cuatro trofeos más. El último ha sido esta BCL contra el Galatasaray. Antes, llegó la Copa del Rey después de ganar al Joventut, a La Laguna Tenerife y al Real Madrid en la final. También la Supercopa Endesa en la que el UCAM Murcia y el Real Madrid cayeron derrotados. O la Copa Intercontinental, siendo muy superiores al Petro de Luanda, Al Riyadi Beirut y el NBA G-League United.

El Unicaja inició su legado en la BCL hace un año en el Belgrado Arena. / BCL

BCL y Copa

Tampoco le fue mal al Unicaja en la final que disputó durante la temporada 2023/24, también continental. Belgrado era una obsesión después de la desilusión de Málaga y el equipo ganó aquella Final Four de la BCL con la calma de quien empieza a construir un proyecto ganador. Ese fin de semana de abril, ni el UCAM Murcia ni La Laguna Tenerife superaron a los verdes, liderados por Kendrick Perry y un MVP que revertía aquel triple frente al Telekom Baskets Bonn.

Pero ese no es el principio de esa bonita historia. Todo empezó en una semana inolvidable como es la Copa del Rey, en la otra punta del país, y con solo seis meses de vida para este Unicaja. Los de Ibon Navarro se plantaron en Badalona como un bebé inocente en febrero de 2023 para poner en jaque al baloncesto español. Barça, Real Madrid y La Laguna Tenerife. El camino que recorrieron los malagueños desde los cuartos de final hasta coronarse en el Olímpic con el primer título y la primera final.

La Copa 2023 de Badalona fue el punto de inicio a un Unicaja de leyenda. / ACBPhoto/M.Pozo

Supercopa 2023

Solo hay un 'lunar' en toda esta trayectoria. Por cierto, un lunar que va camino de cumplir sus dos años. La única final que ha perdido el Unicaja con Ibon Navarro en el banquillo tuvo lugar en la Supercopa 2023 frente al Real Madrid (81-87). Allí, en Murcia, el equipo se plantó con las lesiones de David Kravish y Yankuba Sima, el debut oficial de Baboucar Badji y la intervención transitoria de Ilimane Diop ante los problemas interiores.

Esto decía el técnico vitoriano el 12 de abril de 2024: "Un equipo que gana muchos partidos no es un equipo ganador, es un equipo que gana. Un equipo ganador es el que gana cuando tiene que ganar y no pierde cuando no puede perder. A eso es a lo que queremos que llegar". Un balance de siete finales y seis títulos -cuando antes llevaba cuatro- no convierten al Unicaja en un equipo ganador, sino en un equipo para la historia de este deporte.