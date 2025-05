Unicaja: un millón de euros y otra vez a Singapur

El Sunel Arena coronó este domingo al Unicaja y los motivos por los que hay que celebrar se multiplican. No se trata solo de haber ganado la Basketball Champions League por su segunda vez consecutiva o haberlo hecho en la edición de la Final Four con más pedigrí de su historia. Hay recompensas tangibles y manifiestas: un millón de euros y volver a Singapur para aspirar también a revalidar la corona en la Copa Intercontinental.

Las cuentas son claras y la felicidad es absoluta por parte de Antonio Jesús López Nieto, Juanma Rodríguez e Ibon Navarro. Ese botín económico es lo que hace verdaderamente rentable participar en la FIBA. Y el gran peso lo tienen los 80 minutos de baloncesto que el Unicaja ha dominado en Atenas, pero también el haber dado los pasos adecuados durante el curso.

997.500 euros de premio

Cada equipo comienza la temporada con 40.000 euros en el bolsillo por competir en la BCL y a partir de ahí toca tirar de calculadora. Ese 6-0 que el conjunto verde sumó en la primera fase no tienen ninguna repercusión económica, no es hasta el Round of 16 cuando los clubes vuelven a incrementar sus cifras. Cada victoria supone en esa fase 7.500 euros. Es decir, ese 5-1 ingresó 37.500 euros en las arcas cajistas por los 20.000 euros adquiridos gracias al doble triunfo de los cuartos de final. Es decir, un total de 97.500 euros consiguió el equipo hasta su participación en Atenas.

El Unicaja se hizo en Atenas con un millón de euros. / BCL

La Final Four es lo que ha disparado esa cuantía hasta rozar el botín del millón. Derribar el infierno del AEK ya solo supuso el triple, 300.000 euros, pero es que ese mismo botín se duplicó hasta los 600.000 euros por sudar tinta con la victoria frente al Galatasaray para coronarse campeón. En definitiva, 997.500 euros más que merecidos y más que agradecidos para darle continuidad al proyecto de un equipo campeón.

La Copa Intercontinental ya espera

Los premios no acaban ahí, hay más. A la Liga Endesa, la Basketball Champions League y la Supercopa Endesa -como equipo anfitrión y como campeón de la Copa del Rey-, también con el foco en la clasificación de la Copa de Valencia, el Unicaja 2025/26 volverá a dar sus primeros pasos en el continente asiático. Ser campeón de la BCL clasifica matemáticamente a los de Ibon Navarro para ser uno de los seis participantes en la Copa Intercontinental de Singapur.

O lo que es lo mismo, revalidar también la corona intercontinental. Los malagueños ya saldaron con un nuevo trofeo -han llegado tres más después de ese- su estreno en el Singapore Sports Hub y el merecimiento les va a llevar hasta ese mismo punto del camino. Por lo pronto, solo se conoce que el representante sudamericano como el campeón de la Basketball Champions League Americas es el Flamengo, después de derrotar a Boca Juniors por 83-57.

Encaje de fechas

A partir de ahí, quedarán otros cuatro rivales por saber: el campeón de la Basketball Africa League, un equipo representante de la G-League estadounidense, un club chino seleccionado por la FIBA y la Asociación China de Baloncesto, y una última sorpresa que se guarda la organización en cada torneo.

Aunque también será interesante saber cómo encajan las organizaciones todas las fechas de las competiciones con el final del Eurobasket programado para el 14 de septiembre y con la necesidad de sintetizar en cuestión de días la Copa Intercontinental y la Supercopa Endesa antes de aterrizar en la ACB.

Eso será responsabilidad ajena. Lo que sí es propio es disfrutar y saborear cada momento que este equipo nos regala con este cuarto título de la temporada, el décimo de la historia de Los Guindos. ¿Será posible soñar con el undécimo en cuestión de unas pocas semanas?